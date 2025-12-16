Raquel Argandoña sorprendió con revelación sobre Claudio Valdivia y Kel Calderón: “La verdad” - Chilevisión

Una inesperada revelación hizo Raquel Argandoña sobre Claudio Valdivia, quien confesó su intento por tener un romance con Kel Calderón.

La presentadora de televisión realizó un sincero comentario este lunes en Fiebre de Baile, luego de que el ex futbolista finalizara su aquadance.

Todo se originó debido a que el hermano de Jorge Valdivia ejecutó la coreografía con el tema "Tal vez" de Ricky Martín, a lo que la jurado le señaló: "Muy linda la canción, no sé si te representa".

El comentario de Raquel Argandoña a Claudio Valdivia

Ante esto, Valdivia aseguró que "en aquella época encontré el amor. Y de ese amor tuve un hijo, al momento de mi separación esta canción estaba representando la situación".

Tras escucharlo, Argandoña replicó: "Vez que te conozco. En buena. Casi fue yerno mío. No pasó nada, no alcanzo, jaja".

El otrora jugador se tomó la cara y respondió con humor: "Fue antes de encontrar el amor. Yo lo voy a decir. La verdad es que lo intenté".

"Por ahí por el 2011 tuvimos algunos contactos con su hija, pero no pasó nada al final. No se concretó nada. No me pescó", agregó.

La conversación continuó y Diana Bolocco le consultó a la presentadora si le hubiera gustado tenerlo de yerno. "Sí, igual es amoroso", contestó.