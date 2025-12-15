El gesto de Esteban Paredes con Angie Zepeda previo a dejar Fiebre de Baile: “Le agradecí” - Chilevisión

A pocos días de que se ratificara la salida de Esteban Paredes de Fiebre de Baile, la bailarina que lo acompañó en el programa, Angie Zepeda, se refirió a esta situación.

El ex futbolista dejó el programa de Chilevisión producto de complicaciones de salud, siendo aplaudido por sus compañeros y por el equipo.

Previo a comunicar su decisión, el otrora delantero llamó a la persona que fue su partner en un gesto fue valorado por la artista.

"Me dijo que tiene que priorizar su salud. No tengo muchas noticias de qué le pasó a Esteban. Sé que la primera semana estuvo con su alza de presión, después se realizó exámenes y también me comentó que está con una carga de estrés súper grande", comentó.

Angie Zepeda destacó a Esteban Paredes: "Tuvo un avance notorio"

En diálogo con LUN, Zepeda comentó: "Obviamente, yo lo entendí y le respondí: 'Capi, tu salud está primero' y le agradecí que me llamara. Ese gesto fue bacán de parte de él. Voy a echar mucho de menos al Capi".

Acerca de su desempeño en la pista, la bailarina aseguró que Paredes "estaba muy motivado y tuvo un avance notorio".

"La coreografía que no alcanzamos a presentar era muy buena. Bailaba harto, pero son cosas que pasan. Es fundamental priorizar la salud. Siempre está con una sonrisa y es muy positivo", agregó.

Finalmente, la joven remarzó que está "feliz de haber vivido esta experiencia, sobre todo con Esteban. Para mí es un honor haber bailado con él. Es una tremenda persona, un tremendo deportista".

"Yo sabía que él era muy querido, pero al conocerlo entendí por qué lo quieren tanto", sentenció.