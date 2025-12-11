Tras salir de Colo Colo: El mensaje de despedida de la esposa de Sebastián Vegas - Chilevisión

El ciclo de Sebastián Vegas en Colo Colo se terminó. Tras la reunión de directorio de este miércoles, se confirmó que el defensa no renovará su contrato con el club.

El zaguero es uno de los cuatro jugadores que se va del Cacique, sumándose a Óscar Opazo, Emiliano Amor y Mauricio Isla en una lista que podría incrementarse en los próximos días.

Finalizado su préstamo, la familia del futbolista chileno se despidió del país con un emotivo mensaje.

Esposa de Sebastián Vegas se despide de Chile

A través de sus redes sociales, Ana Luisa Ganuza dedicó palabras a lo que fue su estadía en Chile tras vivir casi 10 años en México.

La influencer subió una foto de Vegas con sus hijos y escribió: "Y si bien desde que llegamos supe que sólo estaríamos unos meses aquí, siempre es difícil despedirse y dejar la que ya habías considerado tu casa".

"Gracias Chilito por todo", escribió la comunicadora que lleva cuatro años de relación con el formado en Audax Italiano.

En su paso por Colo Colo, el jugador de 29 años disputó un total de 29 partidos en los que marcó un gol, que fue en la victoria 3-1 ante La Serena por la Liga de Primera.

Mira el mensaje acá