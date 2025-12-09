El romántico regalo de Eduardo Vargas a su esposa tras amargar a Colo Colo: “Mi amor” - Chilevisión

Eduardo Vargas tuvo un cierre de campeonato soñado. Turboman se lució con dos goles vitales que le permitieron a Audax Italiano clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Uno de esos tantos fue nada menos que a Colo Colo por la fecha 30°, metiendo un letal cabezazo en el triunfo 2-1 de los Itálicos en el Estadio Monumental.

Tras el cotejo y el término de la Liga de Primera, el delantero chileno dio por culminada la temporada y aprovechó de hacerle un romántico regalo a su esposa.

El tierno gesto de Eduardo Vargas a Juliana Peixoto

A través de sus redes sociales, Juliana Peixoto mostró que el ariete de 36 años le obsequió un enorme ramo de flores.

"Gracias mi amor. Te amo mucho", escribió la joven brasileña en una historia de Instagram, la que fue compartida por Vargas que ahora disfruta de sus vacaciones.

El regalo va acompañado de una corona y una mariposa, detalles del futbolista nacional que fueron valorados por su pareja.

La relación entre ambos comenzó hace varios años, casándose en septiembre del 2024 mientras el oriundo de Renca militaba en el Atlético Mineiro de Brasil.

Peixoto es modelo y a mediados de este año se tituló de medicina, celebrando el logro con una masiva fiesta.

Mira la foto acá