“Lo mejor para ti”: El osado regalo de cumpleaños que recibió Coté López de su pareja - Chilevisión

Sorpresa total causó en los seguidores de Coté López el regalo de Lucas Lama, su actual pareja que quiso darle un especial presente por su cumpleaños.

La empresaria festejó sus 37 primaveres este lunes 8 de diciembre, siendo acompañada por el influencer y sus seres queridos.

Tras dar a conocer su relación hace algunas semanas, el creador de contenido demostró todo su amor por la modelo con un obsequio bastante particular.

Lucas Lama sorprende a Coté López con especial regalo

A través de sus redes sociales, Lama mostró que su regalo de cumpleaños fue tatuarse nada menos que el nombre de López.

"María José", dice el retrato que está en el bajo vientre y que mostró en una historia de Instagram. "Lo mejor para ti", escribió el joven de 28 años.

La ex esposa de Luis Jiménez compartió la publicación con el mensaje "mejor regalo o mejor regalo", dando a entender que el amor entre ambos está más fuerte que nunca.

El atrevido presente del influencer desató una de comentarios de los seguidores de la empresaria, quien recibió cariñosos saludos de sus cercanos.

Mira el tatuaje acá