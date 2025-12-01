La réplica de DIsley Ramos a seguidor que la vinculó con Luis Jiménez: “Quiero aclarar...” - Chilevisión

Una contundente respuesta dio Disley Ramos a un usuario, luego de recibir un inesperado comentario acerca de Luis Jiménez.

Todo se originó tras la participación de la influencer en la Teletón, donde protagonizó un número de baile en el bloque de trasnoche de la cruzada solidaria.

La creadora de contenido interpretó la canción "El Anillo" de Jennifer López, asegurando estaba "cumpliendo un sueño y aportando con mi granito de arena".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Disley Ramos frena a usuario tras comentario sobre Luis Jiménez

En medio de la ola de comentarios que recibió su presentación, la que subió a su Instagram, un sujeto jugó con el título del tema y le recordó la relación con el ex futbolista.

"Esperando a Luis Jiménez con el anillo", comentó en el posteo el individuo, algo que Ramos no dejó pasar.

La influencer alzó la voz y contestó: "Quiero aclarar aquí y que no sea el foco, por favor. Pero decir que uno no escoge su canción. Eso, besos".

La respuesta generó una de reacciones de sus seguidores, quienes apuntaron que la joven simplemente estuvo en el evento junto a varios rostros de televisión.

Mira el comentario acá