“Le guste a quien le guste”: Luis Jiménez no dejó pasar a usuario que hizo potente acusación - Chilevisión

Luis Jiménez alzó la voz y le contestó a un usuario que hizo una potente acusación familiar, específicamente sobre sus hijos.

El ex futbolista abrió la tradicional caja de preguntas en Instagram, instancia en la que abordó diferentes aspectos laborales y personales.

Fue en ese escenario que el Mago reveló que está viviendo con dos de sus pequeños, lo que fue replicado por una persona que aseguró que eso era mentira.

Luis Jiménez frena a usuario tras acusación sobre su familia

En una nueva historia, un cibernauta escribió: "¿Por qué mientes y dices que vives con tus hijos? Si todos sabemos que no viven contigo".

Esto no fue dejado pasar por el ex esposo de Coté López, quien respondió: "¿Mentir por algo tan simple? No tengo motivos para inventar nada".

"No va conmigo. No ando en busca de agradar o impresionar a alguien. Soy lo que soy, le guste a quien le guste", agregó.

Jiménez no se quedó ahí y continuó: "Y sí, vivo con la Titi y mi enano, mis compañeros del día a día".

"Lo más divertido de todo es la cantidad de gente que cree conocerme (y conocer a mis hijos) y saber de mi vida, opinando con propiedad sin tener idea de nada", sentenció.