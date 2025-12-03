El problema de salud que dejó a Esteban Paredes fuera de Fiebre de Baile: “Lo queremos, capitán” - Chilevisión

Una inesperada situación se vivió este martes en Fiebre de Baile, luego de que Esteban Paredes no se presentara debido a inconvenientes con su salud.

El ex futbolista tenía que salir a la pista, pero una complicación lo dejó afuera de la competencia en la que se iba a homenajear a artistas chilenos.

Al comienzo del programa de Chilevisión, Diana Bolocco confirmó la ausencia del histórico goleador, quien fue trasladado a un centro asistencial.

La situación de salud de Esteban Paredes

La conductora indicó que "sabemos que hay mucha preocupación respecto de la situación de nuestro querido capitán. Les quiero contar que hoy debiésemos haber tenido a cinco participantes bailando. Esteban Paredes debiese estar en la competencia de hoy.

En ese instante, la animadora informó que el otrora delantero "sufrió un alza de presión importante durante la tarde, por lo tanto fue trasladado a un centro de salud. Está estable, está bien pero el alza de presión le impide bailar esta noche".

"Esperamos que se recupere muy pronto y que pueda sumarse a la competencia en los próximos días. Lo queremos, aguante capitán", agregó.

El apoyo fue replicado por el resto de los participantes, respaldando al ex jugador de 45 años con aplausos y palabras de aliento.