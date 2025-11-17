Ausencias y distancias: Las pistas que alimentan rumores de quiebre entre Disley Ramos y Luis Jiménez - Chilevisión

La pareja lleva semanas sin apariciones públicas y sus interacciones en redes desaparecieron. Distancia en eventos y la ausencia en un cumpleaños clave han intensificado las sospechas de una ruptura.

En las últimas semanas, han aumentado los rumores de un posible quiebre entre Disley Ramos y Luis Jiménez, luego de una serie de señales en redes sociales que sus seguidores no han pasado por alto.

La pareja no ha vuelto a aparecer junta públicamente y sus interacciones online prácticamente desaparecieron.

Estas son las pistas que han encendido las alarmas:

Ya no interactúan en redes sociales

La periodista Fran Reyes publicó hace unos días un video indicando no existen “me gusta” ni comentarios recientes entre ellos, alimentando las sospechas de distanciamiento.

"Lo cierto es que si bien se siguen, no comentan, ni dan like y menos suben fotos juntos... Sospechoso sabí´", señaló en ese momento.

Distancia en la “Noche de Combos”

Durante el evento, Jiménez se sentó junto a sus hijos, mientras que Disley prefirió ubicarse con amigos y otros creadores de contenido, lo que reforzó las especulaciones.

Ausencia de Jiménez en el cumpleaños de Diego Venegas

En tercer lugar, los usuarios de internet notaron que el influencer Diego Venegas celebró su cumpleaños el fin de semana y compartió varias fotos del evento. En ellas aparecen todos los participantes del último reality, excepto Luis Jiménez. Disley, en cambio, sí asistió y posó sola.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la situación, sin embargo, portales de farándula como InFama apuntan que la relación habría llegado a su fin.