 Disley Ramos rompe el silencio sobre las comparaciones con Coté López y revela si desea conocerla - Chilevisión
Minuto a minuto
Informe revela irregularidades en mall chinos: Venta de productos falsos y locales sin patente ni boletas Así fue el emotivo funeral de Krishna Aguilera: Familia promete no descansar hasta obtener justicia Caso Bruma: Familiares de tripulantes critican traslado del buque en medio de investigación por naufragio “Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/10/2025 18:12

Disley Ramos rompe el silencio sobre las comparaciones con Coté López y revela si desea conocerla

La influencer relató que sí le incomodan las comparaciones entre ella y la exesposa de Luis Jiménez, además de revelar si le gustaría conocer a la modelo.

Publicado por CHV Noticias

Disley Ramos se refirió a las constantes comparaciones con Coté López, luego de que empezara a salir con el exfutbolista Luis Jiménez.

La influencer abordó el tema en el pódcast “¿Seré weon?”, donde Chelipe Cárdenas le consultó si le afectaban las comparaciones con la empresaria. Ante ello, admitió: “Sí, me incomodan”.

En esa línea, agregó que "es feo comparar entre mujeres y porque las comparaciones las hacen las mismas mujeres más encima. En vez de tirarnos para arriba, apoyar a las dos, a una si quiere, pero desde la buena onda, como que generan conflictos que ni nosotras tenemos. No es un tema, ni para ella, ni para mí".

Posteriormente, Julio César Rodríguez, quien también conduce el programa, le consultó: “¿Se conocen?”. Disley respondió que no, y al ser preguntada si le gustaría hacerlo, señaló que "sí, obviamente si es una coincidencia, sí, pero no sé si como tener un encuentro...".

"Pero si nos topamos en algún momento, tenemos que conocernos, saludarnos, pero que se dé, obviamente, no algo forzado. Pero siento que en general la gente hace esas comparaciones y son feas, porque cada una tiene lo suyo, cada una es power", finalizó la influencer.

Publicidad

Destacamos

Noticias

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

Lo último

Lo más visto

Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar

Mientras Kaiser y Matthei aparecen compartiendo el segundo y tercer lugar, el candidato republicano fue desplazado a un sorpresivo cuarto lugar, según la última encuesta de La Cosa Nostra.

31/10/2025

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

31/10/2025

“Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo

La joven de 19 años fue despedida entre DJ, shows de cantantes urbanos, coronas de globos, luces e incluso una tiara de princesa. El entierro se llevará a cabo este viernes 31 de octubre.

31/10/2025

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se consolidó en el primer lugar en la última encuesta Criteria antes de la primera vuelta de la elección presidencial.

31/10/2025