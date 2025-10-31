Disley Ramos rompe el silencio sobre las comparaciones con Coté López y revela si desea conocerla - Chilevisión

La influencer relató que sí le incomodan las comparaciones entre ella y la exesposa de Luis Jiménez, además de revelar si le gustaría conocer a la modelo.

Disley Ramos se refirió a las constantes comparaciones con Coté López, luego de que empezara a salir con el exfutbolista Luis Jiménez.

La influencer abordó el tema en el pódcast “¿Seré weon?”, donde Chelipe Cárdenas le consultó si le afectaban las comparaciones con la empresaria. Ante ello, admitió: “Sí, me incomodan”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En esa línea, agregó que "es feo comparar entre mujeres y porque las comparaciones las hacen las mismas mujeres más encima. En vez de tirarnos para arriba, apoyar a las dos, a una si quiere, pero desde la buena onda, como que generan conflictos que ni nosotras tenemos. No es un tema, ni para ella, ni para mí".

Posteriormente, Julio César Rodríguez, quien también conduce el programa, le consultó: “¿Se conocen?”. Disley respondió que no, y al ser preguntada si le gustaría hacerlo, señaló que "sí, obviamente si es una coincidencia, sí, pero no sé si como tener un encuentro...".

"Pero si nos topamos en algún momento, tenemos que conocernos, saludarnos, pero que se dé, obviamente, no algo forzado. Pero siento que en general la gente hace esas comparaciones y son feas, porque cada una tiene lo suyo, cada una es power", finalizó la influencer.