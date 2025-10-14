FOTO | ¡Un detalle lo delató! Coté López comparte primer registro con Luis Jiménez tras separación - Chilevisión

La influencer compartió la primera imagen en redes sociales junto a su expareja luego de que se conociera su quiebre sentimental y reveló el motivo que los reunió nuevamente.

Coté López y Luis Jiménez reaparecieron juntos en redes sociales por un especial motivo, a cerca de dos años de su separación.

Luego de varios quiebres y reconciliaciones públicas, la pareja confirmó su quiebre definitivo en julio de 2024 y, desde entonces tomaron caminos separados.

Incluso, el exfutbolista comenzó hace pocos meses una relación amorosa con Disley Ramos, luego de que compartieran encierro en un reality show.

Coté López y Luis Jiménez juntos por especial motivo

A cerca de dos años de su separación, Coté López compartió la primera foto junto a Luis Jiménez es sus redes sociales.

Fue a través de sus historias de Instagram que la influencer se mostró en compañía de su expareja por un especial motivo.

Según contó la modelo, tuvo que coincidir con el exfutbolista debido a una “reunión de apoderados” en el colegio de sus hijos.