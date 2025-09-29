 “Lo único que me faltaba…”: Coté López se enfrentó a Primer Plano por deudas de Luis Jiménez - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en Maitencillo: Encuentran sin vida a joven desaparecido hace 10 días en la laguna Yasna Provoste confirmó encerrona a su esposo: Le robaron hasta su anillo de matrimonio “Te quedan 5 meses”: Revelan contenido de amenazas de muerte contra ministro Jaime Gajardo EXCLUSIVO | El encuentro de CHV Noticias con Bernarda Vera en Argentina: Se perdió su rastro en 1973 Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/09/2025 09:58

“Lo único que me faltaba…”: Coté López se enfrentó a Primer Plano por deudas de Luis Jiménez

La empresaria se refirió en Primer Plano a la millonaria deuda que estaría aquejando a su exesposo y padre de sus hijos, Luis Jiménez.

Publicado por CHV Noticias

Coté López rompió el silencio en conversación con Primer Plano sobre los problemas económicos que estarían afectando a su exesposo, Luis Jiménez.

La modelo habló con el programa de Chilevisión mientras se encontraba de viaje en Florianópolis, Brasil y se refirió a una presunta deuda que aquejaría al exfutbolista.

En esa línea, la influencer respondió al más reciente episodio relacionado con los problemas financieros de Jiménez: el embargo de un lujoso vehículo marca Mercedes Benz.

Coté López rompió el silencio

“Lo único que me faltaba, encontrarme con un periodista en Florianópolis”, partió diciendo Cote López, luego de ser abordad por Primer Plano mientras participaba de un viaje de despedida de soltera junto a sus amigas.

“Lo mismo que te decía antes, nosotros tenemos las empresas separadas, no tienen nada que ver una con la otra, la empresa que quebró de Luis es una de las sociedades que tiene”, aclaró.

Por último, señaló que “me imagino que ahora que salió de reality va a solucionar todo y dejar todo en orden”

Revisa el momento a continuación

Publicidad

Destacamos

Noticias

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Lo último

Lo más visto

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Según el informe Rettig, Bernarda fue detenida y desaparecida, pero nuevos antecedentes revelarían que podría ser una sobreviviente.

28/09/2025

Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud

Un temblor sacudió a la región de Atacama durante la mañana de este lunes.

29/09/2025

¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

29/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025