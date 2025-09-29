“Lo único que me faltaba…”: Coté López se enfrentó a Primer Plano por deudas de Luis Jiménez - Chilevisión

La empresaria se refirió en Primer Plano a la millonaria deuda que estaría aquejando a su exesposo y padre de sus hijos, Luis Jiménez.

Coté López rompió el silencio en conversación con Primer Plano sobre los problemas económicos que estarían afectando a su exesposo, Luis Jiménez.

La modelo habló con el programa de Chilevisión mientras se encontraba de viaje en Florianópolis, Brasil y se refirió a una presunta deuda que aquejaría al exfutbolista.

En esa línea, la influencer respondió al más reciente episodio relacionado con los problemas financieros de Jiménez: el embargo de un lujoso vehículo marca Mercedes Benz.

Coté López rompió el silencio

“Lo único que me faltaba, encontrarme con un periodista en Florianópolis”, partió diciendo Cote López, luego de ser abordad por Primer Plano mientras participaba de un viaje de despedida de soltera junto a sus amigas.

“Lo mismo que te decía antes, nosotros tenemos las empresas separadas, no tienen nada que ver una con la otra, la empresa que quebró de Luis es una de las sociedades que tiene”, aclaró.

Por último, señaló que “me imagino que ahora que salió de reality va a solucionar todo y dejar todo en orden”

