Cote López fingió cojera para usar baño preferencial: “Estaba una señora en silla de ruedas” - Chilevisión

La empresaria contó la situación en su cuenta de Instagram, donde argumentó que había seguido el ejemplo de otras personas al utilizar el baño preferencial para no esperar en la fila del baño regular.

Coté López reveló que fingió una "cojera" para poder utilizar un baño de personas con movilidad reducida y así evitar las filas en el aeropuerto de camino a Brasil, donde se encuentra de vacaciones.

La empresaria aseguró que llevaba mucho tiempo volando, tenía cansancio físico y había otras tres personas que ya habían utilizado el mismo baño sin problemas.

¿Qué pasó con Coté López?

Además del desgaste físico, López había perdido su pasaporte, el vuelo y luego, al llegar a la escala había sido sometida a una revisión de maleta: "¿Ustedes cachan el Salmo 91? Bueno, ese que dice: 'Mil caerán a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará'. Eso nunca me pasa a mí. Yo quedé al medio y la hu... me paró a revisar la maleta", señaló.

En esa misma línea, agregó: "Pasaron ocho mil personas y me paró a mí. Tuve que bajar la mochila, la maleta, la chaqueta, el teléfono, el pasaporte… todo el show para nada".

Durante el mismo trayecto y después de la revisión, la empresaria decidió ir al baño, el cual contaba con una extensa fila, momento en el que se dio cuenta que tres personas habían salido para utilizar el baño preferencial, a pesar de no presentar problemas de movilidad.

López decidió seguir el ejemplo y luego al salir "adivinen: estaba una señora en silla de ruedas. Me dio tanta vergüenza que salí cojeando, en serio, no sabía qué hacer", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram: