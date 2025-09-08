Todo inició por TikTok: Quién es William Guimaraes, DJ brasileño que sería la nueva pareja de Coté López - Chilevisión

La influencer y modelo sorprendió durante este fin de semana en redes sociales al compartir un video con quien sería su nuevo galán. Según contó, hablaron cerca de un año antes de conocerse.

Coté López sorprendió al presentar en redes sociales a quien sería su nueva pareja. Se trata William Guimarães, un joven brasileño a quien mostró en un video en su cuenta de Instagram.

La empresaria dio pistas de su relación en el registro, que acompañó del mensaje “más de un año nos conocimos solo por teléfono”.

¿Quién es William Guimaraes?

William Guimaraes es un hombre brasileño de 33 años, quien actualmente sería la nueva pareja de Coté López, según lo que ella expuso en sus redes sociales.

Según su descripción en Instagram, es DJ y también se desempeña como instructor de wellness y bienestar.

Además Guimaraes tiene una faceta como influencer y se dedica a crear contenido para plataformas como TikTok, donde cuenta con más de 15 mil seguidores.

El romance con Coté López

Cecilia Gutiérrez compartió detalles del nuevo romance de Coté López en Primer Plano. Según la panelista, la modelo le confirmó la relación y relató cómo fue que se conocieron.

“Me dice que desde el año pasado que están hablando. Hace un par de meses dejaron de hablar y ahora retomaron el contacto. Hace un par de semanas ella viaja a Brasil e inician una relación”, detalló.

Todo inició gracias a un video de él que se hizo viral en TikTok, el cual la influencer comenzó a “reenviar a sus amigos y lo sigue. Al poco tiempo él la sigue de vuelta y empiezan a conversar”.

La empresaria también recalcó que se trata de un romance oficial “si no, no lo hubiera subido a las redes sociales”.