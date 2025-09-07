“Más de un año…”: Coté López presumió a su nuevo galán y reveló cómo fue el primer encuentro - Chilevisión

En uno de los registros compartidos por la empresaria, se puede apreciar al joven brasileño mientras María José le habla en portugués.
Coté López sorprendió a sus seguidores luego de publicar en redes sociales unos registros de quién sería su nuevo amor.
En un video, se puede ver a un hombre mientras la modelo le habla en portugués y acompañado de la descripción "más de un año nos conocimos solo por teléfono".
Posteriormente, la también empresaria compartió una foto de su supuesta nueva conquista, quien corresponde a un DJ brasileño llamado William Guimarães.
Sin embargo, usuarios de internet dudaron de la veracidad de la relación, e indicaron que se trataba de "pura publicidad".
Frente a esto, el medio InFama señaló que "hace aproximadamente un mes nos llegó un mensaje diciendo que habían visto a la Cote en el aeropuerto, camino a Brasil".
"Claramente es real. ¿Cuánto durará? Eso no lo sabemos, pero el entorno cercano nos dice que ha ido seguido últimamente a Brasil y pronto volverá a ir", agregó la cuenta especualizada en las novedades de la farándula.
Junto a lo anterior, la propia Cote López escribió “saudades, meu amor (te extraño, mi amor), Will Guimarães”.