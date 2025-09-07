 “Más de un año…”: Coté López presumió a su nuevo galán y reveló cómo fue el primer encuentro - Chilevisión
07/09/2025 16:03

“Más de un año...”: Coté López presentó a su nuevo galán y detalló primer encuentro

En uno de los registros compartidos por la empresaria, se puede apreciar al joven brasileño mientras María José le habla en portugués.

Publicado por CHV Noticias

Coté López sorprendió a sus seguidores luego de publicar en redes sociales unos registros de quién sería su nuevo amor.

En un video, se puede ver a un hombre mientras la modelo le habla en portugués y acompañado de la descripción "más de un año nos conocimos solo por teléfono".

Posteriormente, la también empresaria compartió una foto de su supuesta nueva conquista, quien corresponde a un DJ brasileño llamado William Guimarães.

Lo que se sabe del galán de Coté López

Sin embargo, usuarios de internet dudaron de la veracidad de la relación, e indicaron que se trataba de "pura publicidad".

Frente a esto, el medio InFama señaló que "hace aproximadamente un mes nos llegó un mensaje diciendo que habían visto a la Cote en el aeropuerto, camino a Brasil".

"Claramente es real. ¿Cuánto durará? Eso no lo sabemos, pero el entorno cercano nos dice que ha ido seguido últimamente a Brasil y pronto volverá a ir", agregó la cuenta especualizada en las novedades de la farándula.

Junto a lo anterior, la propia Cote López escribió saudades, meu amor (te extraño, mi amor), Will Guimarães”.

Mira a continuación los registros:

