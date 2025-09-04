 “No tuvo juventud”: La sorpresiva reacción del papá de Coté López por “nueva faceta” de Luis Jiménez - Chilevisión
04/09/2025 17:14

“No tuvo juventud”: La sorpresiva reacción del papá de Coté López por “nueva faceta” de Luis Jiménez

Gonzalo López, padre de la empresaria e influencer, se refirió a la actual participación de su exyerno en un reality show, donde comenzó un romance con Disley Ramos.

Publicado por CHV Noticias

Gonzalo López, padre de Coté López, generó varias reacciones en redes sociales tras promocionar el nuevo libro de su hija y referirse a su exyerno Luis Jiménez.

A mediados de agosto, la empresaria e influencer anunció el estreno de "Separados", su quinto libro que abordaría su quiebre con el exfutbolista.

A propósito de esto, su progenitor publicó una antigua fotografía con Coté, correspondiente al día en que contrajo matrimonio con Jiménez.

"Solo para leer comentarios… Me gusta ver el mundo arder!!! Compren el libro: SEPARADOS", escribió Gonzalo, desatando una ola de comentarios.

Dentro de las reacciones, algunos usuarios señalaron "el mejor gerente de marketing", "si tu padre es tu principal hate, lo demás no te puede afectar" y "me encanta el humor negro".

Papá de Coté López reaccionó a comentario sobre Luis Jiménez

Sin embargo, el padre de la influencer chilena decidió responder al comentario de una mujer, el cual aludía a la actual participación del "Mago" en un reality show y su romance con Disley Ramos.

"Mago amigo de Michelson, Michelson amiga de Disley = amiga de los sazones. Se confirma el cahuín de que el Mago salía a carretear con su hijo y amigos. Pobrecito, es que no tuvo juventud", escribió una usuaria.

Además, otras personas comentaron que el exesposo de Coté "es igual o peor que los demás" y que no les gustó esta "nueva faceta" en televisión.

Ante esto, Gonzalo López respondió: "Lo defiendo pues, el encierro golpea duro".

