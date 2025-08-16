Coté López rompe el silencio sobre millonaria deuda de Luis Jiménez: “Me parece que va...” - Chilevisión

La empresa López Jiménez Ltda. acumula una deuda de $1.200 millones y está siendo demandada por liquidación forzada.

Coté López fue consultada por la deuda que acumula su exesposo, Luis "Mago" Jiménez, la cual sería de $1.200 millones y estaría asociada a la empresa López Jiménez Ltda.

Esta sociedad estaba al nombre del jugador y la modelo, y luego de su separación en 2024, ella le habría traspasado su parte, por lo que actualmente la importadora y comercializadora pertenece a Jiménez y a su hermano Jorge.

Actualmente, la compañía se encuentra complicada judicialmente, pues enfrenta una demanda de liquidación forzada.

En conversaciones con Glamorama, la empresaria señaló que "me lo acaban de preguntar, pero no sé, no me complica mucho. Luis tiene muchísimas sociedades, entonces una que haya dejado quebrar...".

"Fue justamente la que teníamos en conjunto, la cual, una vez separados, separamos la sociedad. Entonces me parece que va más por ahí el tema”, sentenció.