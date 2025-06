“Supérenlo”: Cote López paró en seco a sus seguidores tras presunta indirecta para Luis Jiménez - Chilevisión

La empresaria dejó en claro que no existe posibilidad de retomar una relación con el ex futbolista e hizo hincapié en que siempre ha subido el mismo tipo de contenido a sus redes sociales, cortando todo tipo de especulación.

Este viernes Cote López respondió con todo a las especulaciones que hicieron sus seguidores en redes sociales, luego de que la empresaria publicara un extracto de la canción de Karol G "Se Puso Linda".

La situación generó que López recibiera una serie de comentarios donde se hacía alusión a que dicha canción era una indirecta para Luis Jiménez.

Coté López: "Supérenlo"

Al respecto, la letra de la canción señala: "Si con novio estaba buena, soltera está buenísima. No está pal' amor, el corazón cerró la oficina (...) Aprendió a quererse y ahora cuida su corazón".

"Esta es la segunda vez ya en casi dos años que tengo que aclarar esto, por favor les pido, no quiero una tercera. Yo nunca desde que me separé he subido una indirecta o una broma o una canción para Luis", sentenció Cote a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, aclaró: "Soy una persona bastante madura en ese aspecto y si tuviera, o quisiera decirle algo, se lo digo a él. No utilizaría las redes. Por favor dejen de imaginarse cosas".

Por otro lado, López reiteró que "subo el mismo tipo de fotos o contenido que he subido desde que existe Instagram. Entiendan que la relación se acabó y no hay vuelta atrás".

La empresaria también se refirió a las declaraciones que dio a la prensa durante la última semana respecto de la presunta relación amorosa entre Luis Jiménez y Disley Ramos, así como también a los dichos de Gissella Gallardo, quien aseguró que el ex futbolista "está enamorado" de la tiktoker.

"Yo no tengo por qué hablar tampoco de sus parejas, no me corresponde. Si el otro día respondí a una periodista fue por educación y dije lo mismo que diré aquí: le deseo lo mejor y si está feliz, yo feliz por él. Supérenlo", concluyó.

