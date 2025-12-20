 Registro Civil descarta hackeo tras alerta por supuesta filtración de datos - Chilevisión
20/12/2025 10:41

Registro Civil descarta hackeo tras alerta por supuesta filtración de datos

Desde la institución aseguraron que "no existe una filtración de datos desde las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación".

Publicado por Gabriela Valdés

Este sábado el Servicio de Registro Civil e Identificación emitió un comunicado donde descartaron el hackeo de sus plataformas.

Esto, luego de que la empresa de inteligencia sobre amenazas cibernéticas VECERT diera aviso sobre una presunta filtración de datos de datos "de 10 millones de chilenos".

Ante esto, desde el organismo público indicaron que "la alerta publicada por el sitio web VECERT, que hace referencia a una presunta filtración de datos ocurrida el pasado 15 de diciembre, no corresponde a información, datos ni parámetros utilizados por el Servicio de Registro Civil e Identificación en sus bases de datos registrales o de identificación". 

"Dicha alerta fue oportunamente analizada por las áreas de ciberseguridad de la institución y alertada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y el área de Cibercrimen de Polícia de Investigaciones de Chile (PDI), conforme a los protocolos establecidos", agregaron. 

Finalmentem, reiteraron que "no existe una filtración de datos desde las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, ni se ha detectado vulneración alguna a nuestros sistemas institucionales".

