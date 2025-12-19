Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026 - Chilevisión

Revisa acá la información más importante, como fechas, procesos y matrículas.
Este viernes inició oficialmente el proceso "Anótate en la lista 2026", que apunta a las solicitudes de vacantes escolares fuera de plazo en la región Metropolitana.
Esta herramienta permite solicitar vacantes en establecimientos públicos y particulares subvencionados tras el término de matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
El mecanismo es un registro público transparente que permite a apoderados y apoderadas ver su posición en la lista en tiempo real y recibir notificaciones cuando se libere el cupo. Está destinado a:
Para participar del proceso "Anótate en la lista 2026", debes ingresar al sitio web oficial o haciendo clic acá.
Allí, se solicitarán datos como RUN —o IPA— y contraseña. De ser seleccionado, la familia tendrá a disposición dos días hábiles para rechazar o aceptar la vacante.
En paralelo al proceso "Anótate en la Lista 2026", ya se encuentra activo el proceso de matrículas del Sistema de Admisión Escolar.
El trámite está disponible desde el 9 de diciembre y se prolongará hasta el 23 de diciembre. En el caso de las regiones de Aysén y Magallanes, este durará hasta el 30 de diciembre.
Los resultados de las postulaciones y detalle de las gestiones se encuentran disponibles en la página de Admisión del Ministerio de Educación (clic aquí).