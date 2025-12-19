 Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Sismo sacude al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Corrupción en Gendarmería: Fiscalía solicita prisión preventiva para 62 imputados Emergencia en La Serena: Incendio en Parque Coll activa alerta roja y llaman a evacuar población colindante Así fue el emotivo funeral de Paul Cristoffer Valenzuela, bombero fallecido en incendio de Santiago Registro Civil descarta hackeo tras alerta por supuesta filtración de datos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/12/2025 12:09

Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026

Revisa acá la información más importante, como fechas, procesos y matrículas.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes inició oficialmente el proceso "Anótate en la lista 2026", que apunta a las solicitudes de vacantes escolares fuera de plazo en la región Metropolitana.

Esta herramienta permite solicitar vacantes en establecimientos públicos y particulares subvencionados tras el término de matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

El mecanismo es un registro público transparente que permite a apoderados y apoderadas ver su posición en la lista en tiempo real y recibir notificaciones cuando se libere el cupo. Está destinado a:

  • Familias que no participaron del Sistema de Admisión Escolar 2026.
  • Familias que participaron en los Periodos Principal y Complementario de Admisión Escolar y no obtuvieron una asignación, o fueron asignadas por cercanía.
  • Estudiantes que repitieron y necesitan un cupo en un nivel distinto al asignado inicialmente por Admisión Escolar.
  • Familias que requieren una vacante durante el año, por ejemplo, por cambio de ciudad.

¿Cómo inscribirse?

Para participar del proceso "Anótate en la lista 2026", debes ingresar al sitio web oficial o haciendo clic acá.

Allí, se solicitarán datos como RUN —o IPA— y contraseña. De ser seleccionado, la familia tendrá a disposición dos días hábiles para rechazar o aceptar la vacante.

Proceso de matrículas ya se encuentra abierto

En paralelo al proceso "Anótate en la Lista 2026", ya se encuentra activo el proceso de matrículas del Sistema de Admisión Escolar.

El trámite está disponible desde el 9 de diciembre y se prolongará hasta el 23 de diciembre. En el caso de las regiones de Aysén y Magallanes, este durará hasta el 30 de diciembre.

Los resultados de las postulaciones y detalle de las gestiones se encuentran disponibles en la página de Admisión del Ministerio de Educación (clic aquí).

Publicidad

Destacamos

Noticias

Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026

Lo último

Lo más visto

AHORA | Sismo sacude al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 17:30 horas.

20/12/2025

VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas

El parlamentario del Partido Republicano fue abordado por un individuo en un centro comercial, hecho que quedó registrado en video y que ocurrió en medio de la polémica por sus dichos sobre la Ley de 40 Horas.

20/12/2025

Claudia Conserva anuncia nuevo proyecto tras cita con Pollo Valdivia: “Espero terminar pronto”

La animadora compartió una foto junto a Juan Carlos “Pollo” Valdivia y expresó su gratitud por la vida, la salud y el amor, además de adelantar un nuevo proyecto personal enfocado en entregar apoyo y esperanza a otras personas.

20/12/2025

De Bill Clinton a Michael Jackson: Las nuevas fotografías reveladas del caso de Jeffrey Epstein

Desde el Departamento de Justicia estadounidense adelantaron que se liberarán otros miles de archivos en las próximas semanas.

20/12/2025