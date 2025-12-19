Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026 - Chilevisión

Revisa acá la información más importante, como fechas, procesos y matrículas.

Este viernes inició oficialmente el proceso "Anótate en la lista 2026", que apunta a las solicitudes de vacantes escolares fuera de plazo en la región Metropolitana.

Esta herramienta permite solicitar vacantes en establecimientos públicos y particulares subvencionados tras el término de matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El mecanismo es un registro público transparente que permite a apoderados y apoderadas ver su posición en la lista en tiempo real y recibir notificaciones cuando se libere el cupo. Está destinado a:

Familias que no participaron del Sistema de Admisión Escolar 2026.

Familias que participaron en los Periodos Principal y Complementario de Admisión Escolar y no obtuvieron una asignación, o fueron asignadas por cercanía.

Estudiantes que repitieron y necesitan un cupo en un nivel distinto al asignado inicialmente por Admisión Escolar.

Familias que requieren una vacante durante el año, por ejemplo, por cambio de ciudad.

¿Cómo inscribirse?

Para participar del proceso "Anótate en la lista 2026", debes ingresar al sitio web oficial o haciendo clic acá.

Allí, se solicitarán datos como RUN —o IPA— y contraseña. De ser seleccionado, la familia tendrá a disposición dos días hábiles para rechazar o aceptar la vacante.

Proceso de matrículas ya se encuentra abierto

En paralelo al proceso "Anótate en la Lista 2026", ya se encuentra activo el proceso de matrículas del Sistema de Admisión Escolar.

El trámite está disponible desde el 9 de diciembre y se prolongará hasta el 23 de diciembre. En el caso de las regiones de Aysén y Magallanes, este durará hasta el 30 de diciembre.

Los resultados de las postulaciones y detalle de las gestiones se encuentran disponibles en la página de Admisión del Ministerio de Educación (clic aquí).