Los porcentajes que definieron la final de Fiebre de Baile: Así ganó Skarleth Labra - Chilevisión

Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel también avanzaron a la instancia final y quedaron en el podio repartiéndose los votos del público.

Skarleth Labra se convirtió en la ganadora de la gran final de Fiebre de Baile y se llevó $20 millones de pesos por ser la mejor de esta temporada.

La joven influencer conquistó al jurado y al público con propuestas artísticas al ritmo de FE!N de Travis Scott y Hope de NF en las que demostró su crecimiento a lo largo de la competencia.

La Skar quedó en la recta final con Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel, pero se quedó con el favortisimo del público arrasando en las votaciones con un 43%.

En competencia también estaban Cata Days y Cami Andrade, pero no lograron avanzar a la recta final debido a la votación del jurado.

Además del millonaro premio y el título como la mejor de Fiebre de Baile, Skarleth Labra también se llevó un viaje todo incluido para dos personas junto a Masai Travel.

Porcentajes de la final de Fiebre de Baile

Primer lugar

Skarleth Labra con un 43% de los votos

Segundo lugar:

Gariel Urzúa con un 28% de los votos

Tercer lugar:

Princesa Alba con un 23% de los votos

Cuarto lugar: