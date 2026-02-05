 Los porcentajes que definieron la final de Fiebre de Baile: Así ganó Skarleth Labra - Chilevisión
05/02/2026 07:24

Skarleth Labra arrasó: Estos fueron todos los porcentajes de la final de Fiebre de Baile

Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel también avanzaron a la instancia final y quedaron en el podio repartiéndose los votos del público.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Skarleth Labra se convirtió en la ganadora de la gran final de Fiebre de Baile y se llevó  $20 millones de pesos por ser la mejor de esta temporada. 

La joven influencer conquistó al jurado y al público con propuestas artísticas al ritmo de FE!N de Travis Scott y Hope de NF en las que demostró su crecimiento a lo largo de la competencia. 

La Skar quedó en la recta final con Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel, pero se quedó con el favortisimo del público arrasando en las votaciones con un 43%.

En competencia también estaban Cata Days y Cami Andrade, pero no lograron avanzar a la recta final debido a la votación del jurado.  

Además del millonaro premio y el título como la mejor de Fiebre de Baile, Skarleth Labra también se llevó un viaje todo incluido para dos personas junto a Masai Travel.

Porcentajes de la final de Fiebre de Baile

Primer lugar

  • Skarleth Labra con un 43% de los votos

Segundo lugar:

  • Gariel Urzúa con un 28% de los votos 

Tercer lugar:

  • Princesa Alba con un 23% de los votos

Cuarto lugar:

  • Faloon Larraguible con un 6% de los votos

