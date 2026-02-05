Así reaccionó Skar Labra de Fiebre de Baile al momento de revelar la votación del público - Chilevisión

La ganadora de la noche se quebró, estalló en lágrimas y dedicó su victoria a su coreógrafo y a sus seres queridos, que la acompañaron en el Movistar Arena.

Este miércoles, tras una infartante definición en el Movistar Arena, Skar Labra se convirtió en la ganadora de Fiebre de Baile.

La influencer y estudiante de periodismo llegó hasta la definición mano a mano con Gabriel Urzúa y todo debió decidirse en una votación definitiva.

Así reaccionó la ganadora de Fiebre de Baile al momento de revelar la votación del público

Con el 48% de los votos, Labra se impuso al intérprete y se quedó con el trofeo, el millonario premio y un viaje todo incluido de Mazai Travel.

Al momento de conocer el resultado por parte de Diana Bolocco, la emoción invadió la pista del recinto capitalino.

La influencer se quebró, estalló en lágrimas y dedicó su victoria a su coreógrafo y a sus seres queridos, que la acompañaron en el Movistar Arena.

