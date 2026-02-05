 ¡Votación peleada! Este es el gran ganador de Fiebre de Baile en Chilevisión - Chilevisión
05/02/2026 01:29

¡Votación peleada! Este es el gran ganador de Fiebre de Baile en Chilevisión

El exitoso espacio de Chilevisión tuvo un épico cierre en el Movistar Arena.

Publicado por CHV Noticias

Tras una emocionante final llevada a cabo en el Movistar Arena, ya se conoció al flamante ganador o ganadora de Fiebre de Baile.

El evento, que contó con presentaciones musicales, anuncios y mucha emoción, tuvo su punto cúspide cuando Diana Bolocco informó sobre el resultado de las votaciones del público.

Skarleth Labra se quedó con el primer lugar de la competencia tras completar exitosamente sus coreografías al ritmo de Hope de NF y FE!N de Travis Scott. 

La influencer y estudiante de periodismo se impuso en la votación popular al otro finalista, Gabriel Urzúa, en una ajustada definición.

El actor alcanzó un 28% de los votos y fue sobrepasado por Labra, quien sumó el impactante porcentaje de 43%.

Mira acá el momento:

