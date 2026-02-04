 Por complicaciones de salud: Reportan que la exprimera dama Marta Larraechea fue ingresada a urgencias en San Antonio - Chilevisión
04/02/2026 19:17

Por complicaciones de salud: Reportan que la exprimera dama Marta Larraechea fue ingresada a urgencias en San Antonio

La esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle habría sido ingresada en la urgencia del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

Publicado por CHV Noticias

En horas de la tarde de este martes, se dio a conocer que la exprimera dama, Marta Larraechea, habría sido ingresada a urgencias en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio en la región de Valparaíso.

La esposa del expresidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle habría sufrido complicaciones en su salud y se encontraría actualmente acompañada por su familia.

Los antecedentes de la hospitalización

Según detalló Radio Biobío, la delegada presidencial provincial, Carolina Quinteros, también se encuentra al interior del recinto hospitalario.

Larraechea estaba de vacaciones junto a su familia en el sector cuando ocurrieron los hechos, sin embargo, hasta el momento, los detalles sobre su estado de salud se mantienen en reserva.

NOTICIA EN DESARROLLO...

