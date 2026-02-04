 Artista Urbano quedó en prisión tras ser acusado de drogar, violar y grabar a adolescentes en Iquique - Chilevisión
04/02/2026 19:46

Artista Urbano quedó en prisión tras ser acusado de drogar, violar y grabar a adolescentes en Iquique

Según el Ministerio Público, el sujeto habría facilitado drogas a adolescentes para luego cometer agresiones sexuales cuando estas se encontraban inconscientes. 

Este miércoles, en Iquique, Fiscalía formalizó a David Quemada Gómez, de 25 años, por su presunta responsabilidad en numerosos delitos sexuales contra menores de edad.

Este hombre es un cantante urbano de la región de Tarapacá y donde es conocido como Pandemic. Según el Ministerio Público, el sujeto habría facilitado drogas a adolescentes para luego cometer agresiones sexuales cuando estas se encontraban inconscientes. 

En la audiencia, la fiscal Camila Albarracín, a cargo de la investigación desarrollada junto al OS9 de Carabineros, señaló que tras diversas diligencias investigativas y el cruce de denuncias se logró establecer que, entre los años 2024 y 2025, al menos tres menores de 13, 16 y 17 años concurrieron al domicilio del imputado.

La persecutora agregó que el sujeto conocía que todas ellas eran menores y les habría suministrado sustancias como tusi, clonazepam y marihuana, además de alcohol.

Ahí el imputado no solo habría cometido agresiones sexuales, sino que además registró los hechos en grabaciones. 

Durante el operativo de su detención, Carabineros encontró dispositivos electrónicos con cerca de 15.000 videos y fotografías, entre los cuales se identificaron al menos 30 registros que involucrarían a adolescentes en acciones de carácter sexual.

Con todos estos antecedentes, David Quemada Gómez fue formalizado por los delitos de abuso sexual, violación de mayor de 14 años, violación de menor de 14 años, explotación sexual infantil, producción y almacenamiento de material de explotación sexual infantil, además de tráfico de drogas, por lo que quedó en prisión preventiva. 

