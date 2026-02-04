Paso a paso: Así puedes votar en la final de Fiebre de Baile - Chilevisión

El público será clave en la definición de Fiebre de Baile. Revisa acá cómo puedes votar paso a paso por tu favorito.

Este miércoles se llevará a cabo la final de Fiebre de Baile, competencia que dirá adiós a la grande en un evento que se tomará el Movistar Arena.

A la instancia llegaron Princesa Alba, Gabriel Urzúa, Skarleth Labra, Faloon Larraguibel, Cata Days y Camila Andrade, quienes deberán demostrar su talento y trabajo de semanas sobre la pista.

Pero el evento además estará marcado por la intervención del público: cada persona podrá definir el destino de la definición con sus votos. A continuación, revisa cómo votar paso a paso en la final de Fiebre de Baile.

Paso a paso: Así puedes votar en la final de Fiebre de Baile

Ingresa al sitio web de Chilevisión (también puedes hacer clic acá).

Dirígete al botón amarillo de "Votaciones".

Elige a tu concursante favorito.

Cómo ver EN VIVO la final de Fiebre de Baile

Podrás disfrutar la final de Fiebre de Baile a través de la señal abierta y señal online de Chilevisión, junto con las plataformas digitales y la app MiCHV.

También puede seguir la definición del programa en compañía de Claudio Michaux en el exitoso react.