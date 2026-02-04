¡Vuelve Teatro en Chilevisión! Todo lo que debes saber sobre el regreso de este clásico de la TV chilena - Chilevisión

El espacio, que estuvo al aire por más de una década desde 2003 y que ofrecía semanalmente y con gran éxito una obra de teatro de comedia con público, volverá recargado.

La programación de Chilevisión sigue potenciándose. Además del retorno de El Club de la Comedia, a nuestras pantallas volverá otro clásico como el Teatro en Chilevisión.

A continuación, entérate de todos los detalles del regreso de Teatro en Chilevisión.

Todo lo que necesitas saber sobre el regreso del Teatro en Chilevisión a la TV chilena

El retorno de Teatro en Chilevisión estará marcado por varios cambios, pero la esencia seguirá siendo la misma.

Todas las noches de los sábados a partir de marzo nos reencontramos para abordar, a través del teatro, temas cotidianos y cercanos a todos los chilenos.

Teatro en Chilevisión llevará la cercanía y las risas gracias a un renovado elenco que tendrá a Cristián Riquelme como su presentador estrella.