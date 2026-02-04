¡Vuelve Teatro en Chilevisión! Todo lo que debes saber sobre el regreso de este clásico de la TV chilena - Chilevisión

El espacio, que estuvo al aire por más de una década desde 2003 y que ofrecía semanalmente y con gran éxito una obra de teatro de comedia con público, volverá recargado.
La programación de Chilevisión sigue potenciándose. Además del retorno de El Club de la Comedia, a nuestras pantallas volverá otro clásico como el Teatro en Chilevisión.
El espacio, que estuvo al aire por más de una década desde 2003 y que ofrecía semanalmente y con gran éxito una obra de teatro de comedia con público, volverá recargado.
A continuación, entérate de todos los detalles del regreso de Teatro en Chilevisión.
El retorno de Teatro en Chilevisión estará marcado por varios cambios, pero la esencia seguirá siendo la misma.
Todas las noches de los sábados a partir de marzo nos reencontramos para abordar, a través del teatro, temas cotidianos y cercanos a todos los chilenos.
Teatro en Chilevisión llevará la cercanía y las risas gracias a un renovado elenco que tendrá a Cristián Riquelme como su presentador estrella.