Nuevo elenco de El Club de la Comedia: Estos serán los humoristas que estarán en el programa de Chilevisión - Chilevisión

El espacio volverá a nuestras pantallas y lo hará en horario prime y con un listado insuperable de referentes del humor. Revisa acá quiénes estarán en El Club de la Comedia.

Chilevisión sigue apostando por el humor y, a partir de marzo, "El Club de la Comedia", uno de los programas más emblemáticos, volverá a nuestras pantallas.

El espacio, que entre 2007 y 2014 se transformó en uno de los más vistos por los televidentes y vio nacer a auténticos referentes de la comedia, volverá a la parrilla programática.

Y no será para menos: el programa se tomará la señal todos los jueves en horario prime y lo hará con un listado inigualable de comediantes. A continuación, conoce quiénes dirán presente en este nuevo desafío.

Club de la Comedia: Estos serán los comediantes que estarán en el programa de Chilevisión

Con una propuesta renovada, en "El Club de la Comedia" contará con la participación estelar de grandes nombres del humor:

María José Quiroz

Kurt Carrera

Christian Henríquez

Claudio Michaux

Liss la cubana

Gonzalo Trujillo

Lady Garfia

Bodoque

Sebastián Layseca

Como director creativo estará Pato Pimienta, uno de los rostros más recordados y queridos que dejó la primera versión del programa.