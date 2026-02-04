 Nuevo elenco de El Club de la Comedia: Estos serán los humoristas que estarán en el programa de Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
“Él no hizo nada malo”: Músico chileno fue detenido por el ICE y se encuentra en Alligator Alcatraz Impactantes imágenes: Conductor no respetó cruce ferroviario y fue impactado por un tren en la región del Maule Nuevos antecedentes buscan esclarecer crimen de Cristóbal Miranda: Habría más involucrados Revelan nuevos registros de fatal accidente en Pitrufquén: Así fue la caótica evacuación Video | Así fue la llegada de la ex primera dama, Marta Larraechea al hospital de San Antonio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/02/2026 19:39

Nuevo elenco de El Club de la Comedia: Estos serán los humoristas que estarán en el programa de Chilevisión

El espacio volverá a nuestras pantallas y lo hará en horario prime y con un listado insuperable de referentes del humor. Revisa acá quiénes estarán en El Club de la Comedia.

Publicado por CHV Noticias

Chilevisión sigue apostando por el humor y, a partir de marzo, "El Club de la Comedia", uno de los programas más emblemáticos, volverá a nuestras pantallas.

El espacio, que entre 2007 y 2014 se transformó en uno de los más vistos por los televidentes y vio nacer a auténticos referentes de la comedia, volverá a la parrilla programática.

Y no será para menos: el programa se tomará la señal todos los jueves en horario prime y lo hará con un listado inigualable de comediantes. A continuación, conoce quiénes dirán presente en este nuevo desafío.

Club de la Comedia: Estos serán los comediantes que estarán en el programa de Chilevisión

Con una propuesta renovada, en "El Club de la Comedia" contará con la participación estelar de grandes nombres del humor:

  • María José Quiroz
  • Kurt Carrera
  • Christian Henríquez
  • Claudio Michaux
  • Liss la cubana
  • Gonzalo Trujillo
  • Lady Garfia
  • Bodoque
  • Sebastián Layseca

Como director creativo estará Pato Pimienta, uno de los rostros más recordados y queridos que dejó la primera versión del programa.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Atención mujeres dueñas de casa: Este es el único requisito para acceder al Bono de Protección por 24 meses seguidos

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026