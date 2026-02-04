Nuevo elenco de El Club de la Comedia: Estos serán los humoristas que estarán en el programa de Chilevisión - Chilevisión

El espacio volverá a nuestras pantallas y lo hará en horario prime y con un listado insuperable de referentes del humor. Revisa acá quiénes estarán en El Club de la Comedia.
Chilevisión sigue apostando por el humor y, a partir de marzo, "El Club de la Comedia", uno de los programas más emblemáticos, volverá a nuestras pantallas.
El espacio, que entre 2007 y 2014 se transformó en uno de los más vistos por los televidentes y vio nacer a auténticos referentes de la comedia, volverá a la parrilla programática.
Y no será para menos: el programa se tomará la señal todos los jueves en horario prime y lo hará con un listado inigualable de comediantes. A continuación, conoce quiénes dirán presente en este nuevo desafío.
Con una propuesta renovada, en "El Club de la Comedia" contará con la participación estelar de grandes nombres del humor:
Como director creativo estará Pato Pimienta, uno de los rostros más recordados y queridos que dejó la primera versión del programa.