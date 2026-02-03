Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana - Chilevisión

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón.

Enel, empresa encargada del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que habrá cortes de luz en nueve comunas de la capital en las próximas horas.

Se trata de interrupciones programadas por la compañía, las que se prolongarán por varias horas en distintos sectores de Santiago.

Anuncian que habrá cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Conchalí: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del miércoles 4 de febrero.

Independencia: desde las 09:30 hasta las 17:30 horas del miércoles 4 de febrero.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del miércoles 4 de febrero.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas del miércoles 4 de febrero.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 4 de febrero.

Ñuñoa: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del miércoles 4 de febrero.

La Reina: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 4 de febrero.

Macul: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 4 de febrero.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 4 de febrero.

San Ramón: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 4 de febrero.