VIDEO | A metros del alcalde: El momento en que lanzan fuegos artificiales en operativo de Barrio Meiggs - Chilevisión

03/02/2026 14:59

Durante la jornada de este martes se está llevando a cabo una nueva intervención policial en el marco del Plan de Recuperación del Barrio Meiggs. Más de 1.500 toldos azules han sido erradicados por personal de Carabineros y de la Municipalidad de Santiago, durante el desalojo de la denominada etapa 3 del plan. Sin embargo, el operativo no estuvo exento de complejidades, puesto que un grupo de desconocidos comenzó a lanzar fuegos artificiales alrededor de la zona intervenida, a metros del alcalde Mario Desbordes. En otra instancia, un guardia fue apuñalado por un sicario.

