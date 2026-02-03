 “Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile - Chilevisión
03/02/2026 11:41

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

David Sáez, bailarín y compañero de Cony Capelli en Fiebre de Baile, reaccionó en redes sociales al término de su participación en el programa, luego de que la influencer abandonara la competencia. 

Una decisión repentina que fue comunicada por Diana Bolocco durante la emisión de una nueva noche de eliminación, donde la ganadora del primer Gran Hermano no se presentó. 

En la instancia, la animadora recalcó que “ella solo conversó con algunos miembros de la producción y la razón que entregó para retirarse de la competencia era para proteger su salud emocional”.

Bailarín de Cony Capelli reacciona a salida de Fiebre de Baile

A través de su cuenta de Instagram, David Sáez compartió una fotografía junto a Cony Capelly durante una de las coreografías que los llevó a la recta final del estelar de baile.

Junto a la canción "La Despedida" de la artista nacional Cami, el performer agradeció a sus seguidores por el apoyo y el cariño recibido el tiempo que estuvo participando.

"Gracias, me despido con una pic de mi coreo favorita", agregó junto a un corazón rojo. 

03/02/2026

