 Diana Bolocco se quebró al recordar el último momento con su mamá: “Fue nuestra despedida real” - Chilevisión
26/01/2026 12:43

Diana Bolocco se quebró al recordar el último momento con su mamá: “Fue nuestra despedida real”

La animadora de Fiebre de Baile detalló cómo fueron las últimas horas junto a su madre, Rose Marie Fonck. "Siendo mamá hasta el último momento", afirmó emocionada.

Publicado por CHV Noticias

Diana Bolocco recordó el último momento que vivió con su mamá, Rose Marie Fonck, quien falleció el pasado 17 de enero.

La animadora entregó detalles en el reciente capítulo de Hasta que el podcast nos separe, conducido junto a su esposo Cristián Sánchez.

"Yo creo que las mamás son mamás hasta el final, independiente de lo que esté pasando. En el caso de mi mamá, era mucha dificultad, sobre todo para respirar", señaló Bolocco.

Faltando una hora para la emisión de Fiebre de Baile, la comunicadora recibió un mensaje que la obligó a salir de Chilevisión y dirigirse inmediatamente a la clínica. "Salí corriendo, mi equipo me apañó hasta el final", comentó.

"Llego (a la clínica) y tuve el privilegio de acompañar a mi mamá el martes hasta muy tarde en la noche, el miércoles y todo el viernes. Sin despegarme de su lado, ninguno de mis hermanos, ni sus nietos, yernos y nueras", agregó.

El último momento de Diana Bolocco con su mamá

La conductora de Chilevisión indicó que el jueves 15 de enero tuvo un emotivo momento a solas con su madre, el que describió como su "despedida real".

"El día jueves, nosotros ya sabíamos que mi mamá iba a partir. El doctor nos había dicho. Entonces se nos dio libertad para visitarla y estar con ella", afirmó.

Fue en ese contexto que entró a la sala donde se mantenía internada su familiar, quien ya se encontraba en un estado de salud muy delicado.

"Tuve el instinto de meterme con ella en su cama. Ella estaba intranquila y la abracé muy fuerte, y me quebré. Y ella, en su dolor y luchando con su vida, se conectó con ese dolor mío y me empezó a hacer cariño en el brazo y me dijo 'no llores'", agregó.

"Yo sentí que ese fue nuestro momento de despedida real. Ella sabía que era yo y me consoló en mi momento triste, siendo mamá hasta el último momento", recordó entre lágrimas.

La comunicadora describió dicho momento como "impagable" y agradeció "infinitamente" haber tenido esa oportunidad.

