Día clave para Ángela Vivanco: Es investigada por cohecho y lavado de activos en trama Bielorrusa - Chilevisión

26/01/2026 09:29

Día clave para Ángela Vivanco: Es investigada por cohecho y lavado de activos en trama Bielorrusa

La Fiscalía investiga a la exministra por posibles pagos asociados a fallos favorables ligados al litigio entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Durante este lunes se realizará la formalización de Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, en el marco de la investigación del Caso Muñeca Bielorrusa.

La noche del domingo personal del OS7 de Carabineros llegó hasta su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes y procedió con su detención, tras la orden en su contra a raíz de la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos.

La exmagistrada será formalizada en el Centro de Justicia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de cohecho y lavado activos.

Durante la mañana de esta jornada la otrora jueza de la Suprema llegó -en medio de la expectación de los medios- a tribunales, donde se llevará a cabo la audiencia.

El viernes pasado la Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada contra Ángela Vivanco por presuntas irregularidades en causas judiciales tramitadas en el máximo tribunal relacionadas con el Caso Muñeca Bielorrusa.

La trama del Caso Muñeca Bielorrusa

La Fiscalía investiga a Ángela Vivanco por eventuales delitos de cohecho y lavado de activos, en una causa ligada al litigio entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco, conocida como el Caso Muñeca Bielorrusa.

La investigación apunta a posibles pagos asociados a resoluciones favorables y a movimientos de dinero en favor de la exministra, acusación que su defensa ha negado tajantemente. 

