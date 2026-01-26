 Carabineros detiene a la exministra Ángela Vivanco: será formalizada por cohecho este lunes - Chilevisión
26/01/2026 00:24

Carabineros detiene a la exministra Ángela Vivanco: será formalizada por cohecho este lunes

Durante la noche de este domingo, personal del OS7 de Carabineros llegó hasta la vivienda de la exjueza de la Corte Suprema en la comuna de Las Condes.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este domingo, personal del OS7 de Carabineros llegó hasta la comuna de Las Condes para concretar la detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco

Lo anterior, luego de que la Fiscalía Regional de Los Lagos tramitara una orden en su contra. Luego de ser detenida por Carabineros, Vivanco será formalizada este lunes 26 de enero en el Centro de Justicia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Esto en el marco de la investigación por el caso "Trama Bielorrusa" y a solo días de que la Corte Suprema acogiera una querella en su contra, abriendo camino a su formalización por cohecho y lavado de activos. 

Confirman presencia de Carabineros en casa de Ángela Vivanco

Según información citada por Biobío, el abogado de Vivanco, Jorge Valladares, "comentó a La Radio que se había enterado por la prensa de las diligencias que está realizando Carabineros al interior de su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes".

Así fue el momento de su detención en la comuna de Las Condes. 

