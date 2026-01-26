 Con peluca y cero fotos: Revelan modus operandi de “La Mami” en millonario robo a Brinks - Chilevisión
Minuto a minuto
Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización Hay alto peligro de propagación: Reportan incendio forestal en sector Lo Fontecilla en Lampa “Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo VIDEO | Perdieron el bus, lo persiguieron por la Ruta 5 y lo detuvieron para apedrearlo en Coquimbo Con peluca y cero fotos: Revelan modus operandi de “La Mami” en millonario robo a Brinks
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/01/2026 13:12

Con peluca y cero fotos: Revelan modus operandi de “La Mami” en millonario robo a Brinks

La exfuncionaria de Carabineros es apuntada como líder de la banda que perpetró el ilícito en 2024 y tendría un rol de reclutadora de otros efectivos policiales, junto con dar cobertura al grupo criminal.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Claudia Bustamante, mejor conocida como La Mami, es acusada de ser la líder de la banda criminal que ejecutó el millonario robo a Brinks de Rancagua en agosto del 2024.

La exfuncionaria de Carabineros de 48 años y que llevaba 29 en la institución se desempeñaba como sargento segundo y sería líder de la banda que perpetró el ilícito.

En concreto, su rol habría sido el de incorporar a carabineros activos, de bajo rango a la banda, para dar aviso y cobertura en medio de los delitos protagonizados por el grupo.

El modus operandi de “La Mami”

El fiscal Carlos Fuentes, de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, entregó detalles del modus operandi de “La Mami”, quien dentro de su actuar destacaba que “nunca quiso recibir ningún celular transitorio de esos que ocupan para cometer los delitos”.

También se conoció que era especialmente cuidadosa con no dejar registros gráficos sobre sus vínculos con otros integrantes de la banda criminal y “si ella veía un celular se daba vuelta y daba la espalda”.

Las precauciones no solo se limitaban a imágenes, ya que también era extremadamente cuidadosa con su entorno e incluso en ocasiones “si veía algo extraño, no se bajaba del vehículo”.

Sobre su función dentro de la organización criminal, la investigación estableció que se reunía con funcionarios de Carabineros activos, a los que corrompía en restaurantes de la ciudad de Rancagua.

A eso se le suman reuniones en el casino Monticello, ubicado en la comuna de San Francisco de Mostazal, a las que llegaba ocultando su apariencia con pelucas

Publicidad

Destacamos

Noticias

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

Lo último

Lo más visto

“Rehizo su vida en pareja hace...”: Álvaro Ballero sorprendió con descargo sobre Ludmila Ksenofontova

Especulaciones en portales de farándula apuntan a que ambos encontraron otra vez el amor tras su ruptura matrimonial. Sin embargo, este fin de semana los dos se vieron envueltos en polémicas.

26/01/2026

Permiso de circulación 2026: Revisa quiénes pagan menos, la tasación fiscal y el monto por auto

La nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados fue publicada por el SII. Conoce el valor del permiso de circulación aquí.

26/01/2026

Partido benéfico terminó con 2 asesinados en La Florida: Una víctima fue acribillada con 27 disparos

Lo que pretendía ser una actividad a beneficio de los damnificados para los incendios forestales del sur de Chile terminó en tragedia luego de una fatal balacera. Fiscalía ECOH y PDI investigan el caso.

26/01/2026

“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

26/01/2026