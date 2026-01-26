Con peluca y cero fotos: Revelan modus operandi de “La Mami” en millonario robo a Brinks - Chilevisión

La exfuncionaria de Carabineros es apuntada como líder de la banda que perpetró el ilícito en 2024 y tendría un rol de reclutadora de otros efectivos policiales, junto con dar cobertura al grupo criminal.

Claudia Bustamante, mejor conocida como La Mami, es acusada de ser la líder de la banda criminal que ejecutó el millonario robo a Brinks de Rancagua en agosto del 2024.

La exfuncionaria de Carabineros de 48 años y que llevaba 29 en la institución se desempeñaba como sargento segundo y sería líder de la banda que perpetró el ilícito.

En concreto, su rol habría sido el de incorporar a carabineros activos, de bajo rango a la banda, para dar aviso y cobertura en medio de los delitos protagonizados por el grupo.

El modus operandi de “La Mami”

El fiscal Carlos Fuentes, de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, entregó detalles del modus operandi de “La Mami”, quien dentro de su actuar destacaba que “nunca quiso recibir ningún celular transitorio de esos que ocupan para cometer los delitos”.

También se conoció que era especialmente cuidadosa con no dejar registros gráficos sobre sus vínculos con otros integrantes de la banda criminal y “si ella veía un celular se daba vuelta y daba la espalda”.

Las precauciones no solo se limitaban a imágenes, ya que también era extremadamente cuidadosa con su entorno e incluso en ocasiones “si veía algo extraño, no se bajaba del vehículo”.

Sobre su función dentro de la organización criminal, la investigación estableció que se reunía con funcionarios de Carabineros activos, a los que corrompía en restaurantes de la ciudad de Rancagua.

A eso se le suman reuniones en el casino Monticello, ubicado en la comuna de San Francisco de Mostazal, a las que llegaba ocultando su apariencia con pelucas.