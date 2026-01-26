 Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización - Chilevisión
26/01/2026 16:19

Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización

Este martes se retomará la audiencia contra la exmagistrada, acusada de cohecho y lavado de activos.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes se llevó a cabo la primera jornada de formalización contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por su presunta participación en delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso denominado "Muñeca Bielorrusa".

Tras la audiencia de hoy, llevada a cabo en el Centro de Justicia ante el 7.° Juzgado de Garantía de Santiago, el tribunal determinó ampliar la detención y retomar el proceso este martes, dando paso a las intervenciones de los querellantes.

Eso, en contraparte a lo ocurrido en la presente jornada, en la que presentaron la defensa de la exmagistrada y el Ministerio Público.

Una de las novedades que tuvo el caso fue la indicación de que Vivanco tendrá que permanecer en un recinto de Gendarmería mientras se desarrolle la formalización. 

Detención de Vivanco

La exministra fue capturada por personal del OS-7 de Carabineros en medio de un operativo desarrollado en su casa, en la comuna de Las Condes, durante la noche del domingo. 

En desarrollo...

