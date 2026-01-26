 EN VIVO | Sigue acá la formalización de Ángela Vivanco por el Caso Muñeca Bielorrusa - Chilevisión
Minuto a minuto
Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización Hay alto peligro de propagación: Reportan incendio forestal en sector Lo Fontecilla en Lampa “Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo VIDEO | Perdieron el bus, lo persiguieron por la Ruta 5 y lo detuvieron para apedrearlo en Coquimbo Con peluca y cero fotos: Revelan modus operandi de “La Mami” en millonario robo a Brinks
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/01/2026 12:32

EN VIVO | Sigue acá la formalización de Ángela Vivanco por el Caso Muñeca Bielorrusa

Luego de ser detenida por su presunta participación en la "Trama bielorrusa", la exministra de la Corte Suprema es formalizada este lunes.

Publicado por Lisette Pérez

Este lunes se está realizando la audiencia de control, detención y formalización de Ángela Vivanco en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La exministra de la Corte Suprema es investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Cabe recordar que la exmagistrada fue detenida este domingo en el marco de las pesquisas en el Caso Muñeca Bielorrusa tras la orden de captura en su contra realizada por la Fiscalía Regional de Los Lagos.

Se esepra que drante esta jornada la otrora ministra del máximo tribunal del país se le formalicen los cargos en su contra y se conozca si es que queda con medida cautelar o no.

Mira aquí la audiencia de formalización de Ángela Vivanco en vivo: 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

Lo último

Lo más visto

“Rehizo su vida en pareja hace...”: Álvaro Ballero sorprendió con descargo sobre Ludmila Ksenofontova

Especulaciones en portales de farándula apuntan a que ambos encontraron otra vez el amor tras su ruptura matrimonial. Sin embargo, este fin de semana los dos se vieron envueltos en polémicas.

26/01/2026

Permiso de circulación 2026: Revisa quiénes pagan menos, la tasación fiscal y el monto por auto

La nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados fue publicada por el SII. Conoce el valor del permiso de circulación aquí.

26/01/2026

Partido benéfico terminó con 2 asesinados en La Florida: Una víctima fue acribillada con 27 disparos

Lo que pretendía ser una actividad a beneficio de los damnificados para los incendios forestales del sur de Chile terminó en tragedia luego de una fatal balacera. Fiscalía ECOH y PDI investigan el caso.

26/01/2026

“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

26/01/2026