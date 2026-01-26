EN VIVO | Sigue acá la formalización de Ángela Vivanco por el Caso Muñeca Bielorrusa - Chilevisión

Luego de ser detenida por su presunta participación en la "Trama bielorrusa", la exministra de la Corte Suprema es formalizada este lunes.

Este lunes se está realizando la audiencia de control, detención y formalización de Ángela Vivanco en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La exministra de la Corte Suprema es investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Cabe recordar que la exmagistrada fue detenida este domingo en el marco de las pesquisas en el Caso Muñeca Bielorrusa tras la orden de captura en su contra realizada por la Fiscalía Regional de Los Lagos.

Se esepra que drante esta jornada la otrora ministra del máximo tribunal del país se le formalicen los cargos en su contra y se conozca si es que queda con medida cautelar o no.

