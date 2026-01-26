Partido benéfico terminó con 2 asesinados en La Florida: Una víctima fue acribillada con 27 disparos - Chilevisión

Un partido benéfico realizado en la comuna de La Florida terminó con dos personas asesinadas luego de un tiroteo en una cancha de fútbol ubicada en Villa O'Higgins.

El doble crimen tuvo lugar pasadas las 00:00 horas en calle Aconcagua, luego de una actividad para recaudar fondos para los damnificados por los incendios forestales del Ñuble y el Bíobio.

Según información preliminar, aunque todavía es materia de investigación, la balacera se habría producido luego de un altercado entre integrantes de bandas rivales.

El fiscal Sergio Ortega, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, señaló que "los antecedentes darían cuenta de un eventual enfrentamiento, el cual se había producido posterior a un encuentro deportivo".

Fallecido presentó 27 impactos de bala

Por otra parte, el persecutor informó que "de los fallecidos, uno de ellos presenta a lo menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro al menos 8".

Lo anterior, según Ortega, "lo que daría cuenta de la participación de más de un tirador conforme a las evidencias también que se han levantado del sitio del suceso".

Pese a las maniobras de reanimación en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida, ambas víctimas fallecieron en el recinto debido a la gravedad de las heridas.