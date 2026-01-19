 La Florida suma seis centros de acopio y se traslada con maquinaria y funcionarios para apoyar emergencia en Penco - Chilevisión
19/01/2026 19:45

La Florida suma seis centros de acopio y se traslada con maquinaria y funcionarios para apoyar emergencia en Penco

Desde distintos puntos de la comuna, vecinos y vecinas de La Florida pueden colaborar con esta campaña solidaria tras la emergencia en el sur.

La Municipalidad de La Florida reforzó su compromiso solidario con las familias afectadas por los incendios en el sur del país, ampliando a seis los centros de acopio habilitados en la comuna para reunir ayuda destinada a los damnificados, y desplegando en paralelo un amplio operativo técnico y humano hacia la región del Biobío.

Desde distintos puntos del territorio, vecinos y vecinas de La Florida pueden colaborar con esta campaña solidaria, que busca canalizar apoyo concreto y oportuno para quienes atraviesan una de las emergencias más complejas de los últimos años.

Centros de acopio habilitados en La Florida

  • Gimnasio Municipal (Alonso de Ercilla 6698)
  • Plaza Cívica (salida Metro Bellavista)
  • Edificio San Pablo (Vicuña Mackenna 10.777)
  • El Hualle con Rojas Magallanes
  • Alto Macul con Canal Las Perdices
  • Mall Plaza Vespucio (entrada Líder por Froilán Roa)

¿Qué se puede donar?

Agua embotellada Bidones de agua Alimentos no perecibles Artículos de aseo

Horarios de recepción

De 08:30 a 20:00 horas

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, afirmó que el despliegue representa a más de 400 mil vecinos y vecinas de La Florida, que saben que en momentos difíciles la solidaridad se transforma en acción.

"Por eso hacemos un llamado a otros municipios, a los emprendedores y a nuestros vecinos a sumarse a esta campaña de acopio. Ningún esfuerzo es suficiente cuando una comunidad lo ha perdido todo, y hoy más que nunca Chile necesita unidad, compromiso y presencia en el territorio", señaló el edil. 

"La Florida es una comuna profundamente solidaria y hoy estamos actuando con hechos. Apenas conocimos la emergencia, activamos a nuestros equipos y hoy estamos desplegando ayuda concreta en terreno", agregó. 

En paralelo al trabajo comunal, a las 07:30 horas de este lunes se inició el traslado de un importante contingente municipal desde el Estadio Bicentenario de La Florida hacia la comuna de Penco, con el objetivo de apoyar directamente las labores de emergencia, recuperación y asistencia en terreno.

El operativo contempla el despliegue de más de 80 funcionarios municipales, junto a maquinaria pesada, recursos hídricos, equipos de salud, clinica veterinaria y asistencia social, entre ellos: 2 retroexcavadoras 1 minicargador 2 camiones aljibe 3 camiones tolva 1 camión ampliroll 1 clínica veterinaria móvil 1 ambulancia 1 equipo social compuesto por 8 funcionarios para apoyar la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento clave para el catastro de familias afectadas, daños en viviendas y pérdida de enseres.



