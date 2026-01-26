Permiso de circulación 2026: Revisa quiénes pagan menos, la tasación fiscal y el monto por auto - Chilevisión

La nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados fue publicada por el SII. Conoce el valor del permiso de circulación aquí.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó la nómina de tasación fiscal vigente para el año 2026 de vehículos livianos y pesados. Esto se utiliza para determinar el valor del permiso de circulación, el cual debe ser pagado al municipio que lo otorga.

Para este periodo, participaron 72 empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de autos, las cuales declararon al SII la información necesaria para realizar los cálculos.

¿Cuál es el monto a pagar por el permiso de circulación 2026?

Para los vehículos livianos, es decir automóviles, camionetas, furgones y motos, el valor mínimo del permiso de circulación en el país es de $34.876.

Según informó el SII, ese monto lo pagarán los autos con más años de antigüedad y con una tasación fiscal inferior a $3.487.600.

Por su parte, los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior fabricados desde 2021, pagarán un 25% del impuesto anual por permiso de circulación.

En el caso de los vehículos pesados, como camiones, buses urbanos, buses rurales, entre otros, la tasación fiscal permitirá calcular la base imponible sobre la cual debe aplicarse la presunción de renta.

¿Dónde consultar el valor del permiso de circulación 2026?

Puedes consultar el valor del permiso de circulación de tu vehículo junto a su tasación fiscal de este año en el sitio web del SII.

Para conocer cuánto deberás pagar por tu permiso busca la nómina de este periodo y completa los datos de tu vehículo.

Si no aparece el modelo de tu auto, el Director de Tránsito del municipio que te otorga el permiso deberá buscar uno que cuente con características similares en cuanto a origen, tipo, antigüedad y especificaciones técnicas.