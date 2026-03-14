¿Quiénes reciben el Bono Invierno? Estos son los requisitos para el pago 2026 - Chilevisión

El Bono de Invierno entrega un pago de más de $80 mil y no requiere postulación. Conoce los requisitos para recibir este beneficio estatal.

El Bono de Invierno es un beneficio económico que entrega el Estado a personas pensionadas durante los meses más fríos del año. El aporte se paga automáticamente y sin necesidad de postulación, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por las autoridades.

¿Cuáles son los requisitos del Bono Invierno?

Según se detalla en ChileAtiende, para acceder al beneficio debes cumplir con dos condiciones principales:

Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 .

Ser pensionado o pensionada y cumplir con alguno de los grupos de beneficiarios definidos por la ley.

¿Cuál es el monto del Bono Invierno?

El monto del bono supera los $80 mil y se entrega una sola vez, junto con el pago de la pensión correspondiente al mes de mayo. Además, no es tributable ni está sujeto a descuentos.

Personas que pueden recibir el Bono de Invierno

Entre quienes pueden acceder al beneficio se encuentran: