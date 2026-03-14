¿Quiénes reciben el Bono Invierno? Estos son los requisitos para el pago 2026 - Chilevisión

El Bono de Invierno entrega un pago de más de $80 mil y no requiere postulación. Conoce los requisitos para recibir este beneficio estatal.
El Bono de Invierno es un beneficio económico que entrega el Estado a personas pensionadas durante los meses más fríos del año. El aporte se paga automáticamente y sin necesidad de postulación, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por las autoridades.
Según se detalla en ChileAtiende, para acceder al beneficio debes cumplir con dos condiciones principales:
Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.
Ser pensionado o pensionada y cumplir con alguno de los grupos de beneficiarios definidos por la ley.
El monto del bono supera los $80 mil y se entrega una sola vez, junto con el pago de la pensión correspondiente al mes de mayo. Además, no es tributable ni está sujeto a descuentos.
Entre quienes pueden acceder al beneficio se encuentran:
Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) o mutualidades de empleadores, siempre que reciban una pensión igual o inferior al monto de la pensión mínima de vejez.
Pensionados de una AFP que reciban pensión mínima con Garantía Estatal.
Personas que reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no tienen otra pensión.
Beneficiarios de pensiones de reparación, como las otorgadas a víctimas de prisión política y tortura o exonerados políticos.