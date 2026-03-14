Limitar gratuidad universitaria y cambios en impuestos : El proyecto de “Reconstrucción Nacional” del Gobierno - Chilevisión

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14/03/2026 13:44

Limitar gratuidad universitaria y cambios en impuestos : El proyecto de “Reconstrucción Nacional” del Gobierno

El proyecto fue presentado por el presidente José Antonio Kast en Lirquén, zona duramente afectada por los incendios de enero de este año.

El Presidente José Antonio Kast viajó este sábado hasta la región del Bio Bío para presentar el proyecto de ley de "Reconstrucción Nacional".

La iniciativa reúne más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes, que van desde límites a la gratuidad universitaria hasta el endurecimiento de penas por contrabando de cigarrillos.

El anuncio se realizó durante una visita al sector Ríos de Chile, en Lirquén, uno de los lugares golpeados por la emergencia. En la actividad participaron autoridades de gobierno y representantes locales, junto a vecinos y familias afectadas.

Los cinco ejes del proyecto

De acuerdo con lo informado, el proyecto de ley contempla más de 40 medidas organizadas en cinco áreas: "reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y de seguridad pública".

En el ámbito de la "reconstrucción física", la iniciativa considera ampliar el Fondo de Emergencia Transitorio para incendios e inyectar 400 mil millones de pesos adicionales para enfrentar los daños provocados por la catástrofe.

En materia económica, el plan propone medidas como la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, la reducción de la tasa corporativa y la implementación de subsidios orientados a proteger el empleo formal.

Por su parte, el eje de "reconstrucción institucional" contempla reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la "agilización de concesiones marítimas y creación de canales expeditos para ampliaciones de faena". 

En el plano fiscal, se incluyen medidas orientadas a la contención del gasto público, entre ellas frenar la extensión de la gratuidad universitaria a nuevos deciles. Además, se impulsará el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Finalmente, el eje de orden y seguridad contempla iniciativas como el endurecimiento de sanciones al contrabando de cigarrillos, mayores penas al transporte ilegal de migrantes y medidas para proteger a personas vulnerables frente a prácticas de usura y crédito informal.

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