Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae - Chilevisión

En total, durante el período revisado, 63 trabajadores desvinculados por “mutuo acuerdo” recibieron indemnizaciones que superaron los $1.000 millones, y algunos incluso fueron recontratados en el mismo cargo.

La Contraloría General de la República detectó millonarias indemnizaciones y irregularidades en compras realizadas por la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae), según el Informe Final N°750 de 2025 que revisó procesos ocurridos entre 2022 y 2024.

El organismo fiscalizador constató que cuatro trabajadores desvinculados por “mutuo acuerdo” recibieron indemnizaciones que superaron los $100 millones, pese a que esa causal no contempla este tipo de pagos. Algunos de ellos, además, fueron recontratados de inmediato en el mismo cargo.

En total, durante el período revisado, 63 trabajadores desvinculados bajo esa modalidad recibieron indemnizaciones que superaron los $1.000 millones.

En el ámbito de las adquisiciones, la Contraloría también observó la compra mediante trato directo de una máquina láser por $70.042.181 en agosto de 2023, sin que se acreditara la exclusividad del proveedor ni se ajustara a las condiciones del Manual de Adquisiciones de la institución.

El informe además identificó deficiencias en el control y operación del equipo, que presentó fallas a los cuatro meses de uso. Estas se repitieron en abril de 2025, manteniéndose inoperativo hasta la fecha.

Asimismo, el organismo fiscalizador indicó que la compra se realizó sin comparación de ofertas, análisis técnico-financiero ni garantía de fiel cumplimiento, lo que impidió exigir responsabilidades al proveedor.

Ante estas situaciones, la Contraloría dispuso que el Consejo Superior de Famae instruya una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas, además de remitir los antecedentes al Ministerio Público de Chile y al Consejo de Defensa del Estado (Chile) para los fines que correspondan