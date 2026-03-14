Fiscalía instruye diligencias a la PDI por muerte de joven baleado por carabineros en San Bernardo - Chilevisión

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14/03/2026 12:01

Fiscalía instruye diligencias a la PDI por muerte de joven baleado por carabineros en San Bernardo

En un primer momento, la indagatoria del procedimiento quedó a cargo de Carabineros, pese a que el operativo involucraba a funcionarios de la misma institución.

Publicado por Josefina Vera

En medio de la investigación por la muerte de un hombre producto de un balazo en la cabeza a manos de carabineros en San Bernardo, la Fiscalía Occidente instruyó a la Policía de Investigaciones para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

En un primer momento, la indagatoria del procedimiento quedó a cargo de Carabineros, pese a que el operativo involucraba a funcionarios de la misma institución.

Sin embargo, ahora la fiscalía solicitó a la Brigada de Homicidios de la PDI que se realicen "nuevos peritajes" en torno a la investigación.

Actualmente, el carabinero que efectuó el disparo contra este hombre se mantiene en calidad de testigo sobre lo ocurrido.

Hombre muere de un balazo en la cabeza mientras conducía

Durante la noche del viernes, carabineros de civil, de la sección de Investigación Policial, estaban realizando fiscalizaciones en la calle Paso Drake con Santa Carolina, cuando vieron este vehículo que habría arracando del lugar y, por motivos que aún se investigan, dispararon contra el chófer.

De acuerdo con un amigo de la víctima, este se dirigía a jugar fútbol con sus amigos, cuando se habría percado de que un auto lo estaba siguiendo.

Por su parte, vecinos del sector indicaron que los policías no portaban identificaciones visibles, por lo que el joven de 26 años podría haber intuído que intentaban hacerle una encerrona.

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