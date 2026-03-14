Familia de víctima en explosión de Renca se querella contra empresa de gas - Chilevisión

Elisabeth Varela, es la esposa de Gustavo Romero, una de las 15 víctimas por explosión en Renca. Ella junto a su familia buscan querellarse contra Gasco por eventuales responsabilidades de la empresa a cargo del camión que originó el accidente, por cuasidelito de homicidio. Asimismo, piden que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para aclarar el motivo de la fuga de gas que dejó al padre de sus tres hijos agonizando por cuatro días mientras luchaba por su vida con el 90% del cuerpo quemado. "Más allá del tema legal, que no le vuelva a pasar a nadie más", pidió la mujer.