 Aumentan a 15 los fallecidos tras explosión en Renca: Municipio de San Vicente despide a nueva víctima - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía instruye diligencias a la PDI por muerte de joven baleado por carabineros en San Bernardo "Cuida a mi hijo": Revelan la última llamada de joven madre que murió tras explosión en Renca Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae Aumentan a 15 los fallecidos tras explosión en Renca: Municipio de San Vicente despide a nueva víctima “Ha presentado una evolución clínica favorable”: Actualizan estado de salud de Rodrigo Rojas Vade
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/03/2026 07:10

Aumentan a 15 los fallecidos tras explosión en Renca: Municipio de San Vicente despide a nueva víctima

Mario Antonio Parra Guzmán estuvo casi un mes intentando recuperarse de las graves lesiones que le dejó la explosión del camión de gas.

Publicado por Josefina Vera

La Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O'Higgins, confirmó este viernes la muerte de una nueva víctima tras la explosión del camión de gas en Renca.

Se trata de Mario Antonio Parra Guzmán, mejor conocido como "Parrita", quien era un padre, amigo y vecino muy querido en su comunidad.

Tras quedar con heridas de gravedad producto del fuego, Mario estuvo internado grave por más de un mes.

Mensaje de municipalidad por nueva víctima de explosión

A través de su cuenta en Facebook, la municipalidad de San Vicente compartió la lamentable noticia y agregó: "Mario será recordado por quienes lo conocieron como una persona trabajadora, alegre y siempre cercana; un hombre que supo cultivar la amistad y el cariño de quienes compartieron con él, especialmente de sus hijos, familiares y amigos".

"En este momento de dolor, como municipio queremos manifestar nuestras más sinceras condolencias y acompañar a su familia, seres queridos y a todos quienes hoy lamentan su partida", añadió el municipio.

Recordemos que tras el anuncio de la muerte de Mario Parra y lla joven de Cartagena, Isidora Larenas, ambos durante este viernes, la cifra de fallecidos producto de la explosión ascendió a 15 víctimas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Eres madre? Estos son los bonos y beneficios a los que puedes acceder y cómo solicitarlos

Lo último

Lo más visto

Marité Matus rompe el silencio tras separación: “No soy la loca, la celópata que Camilo instaló durante meses”

La expareja de Camilo Huerta habló de las supuestas infidelidades, las pruebas que tiene, arremetió contra Pamela Díaz y contó una serie de detalles inéditos.

13/03/2026

Carabineros de civil matan de un disparo a joven en San Bernardo: Habría ido camino a un partido de fútbol

Según vecinos que presenciaron lo ocurrido, los carabineros no portaban identificación visible, lo que habría generado temor en la víctima ante una posible encerrona.

14/03/2026

“Tuvo una forma de amarme...”: Maite Orsini llegó a las lágrimas recordando sus inicios con Jorge Valdivia

La exdiputada reveló cómo el Mago se logró ganar su corazón estando para ella en uno de los momentos más difíciles de su vida.

14/03/2026

Emiten alerta para tres regiones por fuerte lluvia con isoterma cero alta

Se indicó que el sistema comenzará en la madrugada del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta la noche del lunes 16. 

13/03/2026