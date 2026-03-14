Aumentan a 15 los fallecidos tras explosión en Renca: Municipio de San Vicente despide a nueva víctima - Chilevisión

Mario Antonio Parra Guzmán estuvo casi un mes intentando recuperarse de las graves lesiones que le dejó la explosión del camión de gas.

La Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O'Higgins, confirmó este viernes la muerte de una nueva víctima tras la explosión del camión de gas en Renca.

Se trata de Mario Antonio Parra Guzmán, mejor conocido como "Parrita", quien era un padre, amigo y vecino muy querido en su comunidad.

Tras quedar con heridas de gravedad producto del fuego, Mario estuvo internado grave por más de un mes.

Mensaje de municipalidad por nueva víctima de explosión

A través de su cuenta en Facebook, la municipalidad de San Vicente compartió la lamentable noticia y agregó: "Mario será recordado por quienes lo conocieron como una persona trabajadora, alegre y siempre cercana; un hombre que supo cultivar la amistad y el cariño de quienes compartieron con él, especialmente de sus hijos, familiares y amigos".

"En este momento de dolor, como municipio queremos manifestar nuestras más sinceras condolencias y acompañar a su familia, seres queridos y a todos quienes hoy lamentan su partida", añadió el municipio.

Recordemos que tras el anuncio de la muerte de Mario Parra y lla joven de Cartagena, Isidora Larenas, ambos durante este viernes, la cifra de fallecidos producto de la explosión ascendió a 15 víctimas.