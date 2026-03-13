 Nueva víctima fatal por tragedia en Renca: Joven madre de 23 años estuvo casi un mes internada - Chilevisión
Minuto a minuto
Nueva víctima fatal por tragedia en Renca: Joven madre de 23 años estuvo casi un mes internada “Era una voz de mujer”: Vecinos revelan detalles clave del ataque a carabinero en Puerto Varas VIDEO | ¿Cuál será el sello de María Pía Adriasola? El regreso del rol de primera dama con pdte. Kast Diputada Rodríguez enfrenta polémica por gesto a Gustavo Gatica: “Me di la vuelta hacia la oposición” Zanjas, rejas y muros: Así se vería el “escudo fronterizo” de pdte. Kast en el norte de Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/03/2026 09:48

Nueva víctima fatal por tragedia en Renca: Joven madre de 23 años estuvo casi un mes internada

Isidora Larenas, la trabajadora estuvo casi un mes internada y murió producto de la gravedad de sus lesiones tras ser víctima del accidente en Renca.

Publicado por Lisette Pérez

Este jueves se confirmó la muerte de Isidora Larenas (23), quien fue víctima del siniestro en la comuna de Renca y que estuvo casi un mes internada por sus lesiones.

La joven madre, oriunda de Cartagena, trabajaba para una empresa de reparto como conductora y al momento del accidente estaba saliendo de la bodega, ubicada en la caletera.

Larenas resultó con el 83% de su cuerpo quemado, por lo que se encontraba internada en un centro asistencial de Santiago, conectada a respiración artificial y sedada.

El número total de fallecidos producto del accidente se eleva a 14 personas.

La despedida Isidora Larenas

Pese a los esfuerzos médicos y luego de estar casi un mes internada, lamentablemente Isidora no resistió a la gravedad de sus lesiones y falleció.

A través de redes sociales, el restaurante donde la joven solía trabajar publicó un mensaje en despedida de Larenas, confirmando su muerte.

"Hoy recordamos con mucho cariño a Isidora Larenas, una joven que dejó una huella hermosa en quienes tuvieron la suerte de conocerla", escribieron.

"Isidora siempre será recordada por su alegría, su energía y por ser una luchadora incansable. Aunque ya no trabajaba en El Sauce, el cariño nunca se perdió".

"Su partida duele profundamente, pero también queda el recuerdo de una joven llena de vida, de sueños y de amor por su hijo, que será siempre el reflejo más grande de su fuerza y su historia".

"Isidora, esperamos que donde estés seas feliz", concluyeron.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Atención pensionados: Estos son los cuatro bonos que puedes recibir durante marzo 2026

Lo último

Lo más visto

Critican a argentina de Gran Hermano por discriminadores dichos sobre Pincoya: “¡Un aliento a pobre!”

Luana Fernández, influencer trasandina de 28 años, está en el ojo del huracán luego de hablar sobre Jennifer Galvarini en una conversación privada.

13/03/2026

Zanjas, rejas y muros: Así se vería el “escudo fronterizo” de pdte. Kast en el norte de Chile

Un ejercicio de realidad aumentada de CHV Noticias muestra el perímetro fronterizo donde se construirá una barrera física.

13/03/2026

Conmoción en Puerto Varas: Revelan tesis detrás del ataque a carabinero que quedó con muerte cerebral

Siguen las diligencias para identificar al autor y el origen del ataque que dejó al funcionario de Carabineros en riesgo vital, sin emgargo, se han revelado las hipótesis entorno al hecho.

12/03/2026

Confirman que rayaron el cuerpo de Rodrigo Rojas Vade con mensajes vinculados a la política

El exconstituyente sufrió un brutal ataque durante la madrugada de este jueves que lo dejó en riesgo vital. Además se encontraron rayados en partes de su cuerpo con consignas políticas.

12/03/2026