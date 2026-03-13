Nueva víctima fatal por tragedia en Renca: Joven madre de 23 años estuvo casi un mes internada - Chilevisión

Isidora Larenas, la trabajadora estuvo casi un mes internada y murió producto de la gravedad de sus lesiones tras ser víctima del accidente en Renca.

Este jueves se confirmó la muerte de Isidora Larenas (23), quien fue víctima del siniestro en la comuna de Renca y que estuvo casi un mes internada por sus lesiones.

La joven madre, oriunda de Cartagena, trabajaba para una empresa de reparto como conductora y al momento del accidente estaba saliendo de la bodega, ubicada en la caletera.

Larenas resultó con el 83% de su cuerpo quemado, por lo que se encontraba internada en un centro asistencial de Santiago, conectada a respiración artificial y sedada.

El número total de fallecidos producto del accidente se eleva a 14 personas.

La despedida Isidora Larenas

Pese a los esfuerzos médicos y luego de estar casi un mes internada, lamentablemente Isidora no resistió a la gravedad de sus lesiones y falleció.

A través de redes sociales, el restaurante donde la joven solía trabajar publicó un mensaje en despedida de Larenas, confirmando su muerte.

"Hoy recordamos con mucho cariño a Isidora Larenas, una joven que dejó una huella hermosa en quienes tuvieron la suerte de conocerla", escribieron.

"Isidora siempre será recordada por su alegría, su energía y por ser una luchadora incansable. Aunque ya no trabajaba en El Sauce, el cariño nunca se perdió".

"Su partida duele profundamente, pero también queda el recuerdo de una joven llena de vida, de sueños y de amor por su hijo, que será siempre el reflejo más grande de su fuerza y su historia".

"Isidora, esperamos que donde estés seas feliz", concluyeron.