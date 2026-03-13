Marité Matus rompe el silencio tras separación: “No soy la loca, la celópata que Camilo instaló durante meses” - Chilevisión

La expareja de Camilo Huerta habló de las supuestas infidelidades, las pruebas que tiene, arremetió contra Pamela Díaz y contó una serie de detalles inéditos.

Este viernes, Marité Matus rompió el silencio y se refirió a su quiebre matrimonial con Camilo Huerta, revelando detalles inéditos, donde además se refirió a la presunta infidelidad con Trinidad Neira.

La empresaria aseguró que decidió hablar porque "ya se pasaron todos los límites. He recibido amenazas, insultos. Y también lo hago un poco por mi amiga, Gissella Gallardo, que vi cómo la humillaron, vi cómo Pamela Díaz le puso el pie en la cabeza".

¿Qué dijo Marité Matus?

En conversación con LUN, Matus comenzó diciendo que Camilo fue bueno con sus tres hijos, pero "mi hijo mayor, Alonso, nunca se llevó bien con él, le decía: 'Pareces un hijo de mi mamá'".

En esa misma línea, reflexionó: "Idealicé a un hombre y me hago responsable. Siempre quería una familia y lo quería a él, pero eso era antes del matrimonio".

Marité aseguró que hubo señales de que las cosas no iban bien al comienzo de la relación, pero decidió dejarlas pasar: "Los primeros días que salíamos, él me muestra el celular, me dice: "¿Sabes que no te pude escribir porque mira, está malo, roto. Le compré un celular, último modelo".

"Después, al mes me dice: 'Ya no voy a poder venir más acá a verte porque me subió mucho el TAG'. Entonces le digo: 'No te preocupes, yo te voy a ayudar'. Ahora que ya estoy más terapiada, sé que no es normal", admitió Matus.

La empresaria aseguró que Camilo tenía una serie de deudas cuando lo conoció y comenzó a ayudarlo con cada una de ellas, desde línea de crédito, hasta contribuciones, pero él tenía una "obsesión" con crear el negocio del Dispensario Nacional.

"Cuando se vino a vivir acá, cambió todo. Camilo iba a trabajar tres veces a la semana (como personal trainer). Yo llegaba a la casa de ir a dejar a mis hijos al colegio, hacer mis cosas, y él estaba acostado (...) Entonces verlo siempre acostado a él a mí me molestaba mucho", indicó Marité.

Matus hizo hincapié en que tiene las pruebas sobre la supuesta infidelidad de Camilo Huerta hace casi un año, donde se percató que él tenía aplicaciones de citas: "Fue Pamela (Díaz) la que decidió hacer el show".

Marité explicó que se juntó casualmente con Gissella Gallardo y dentro de la conversación le reveló que hubo una presunta infidelidad por parte de Camilo: "Gissella quedó en shock. Se sentía hasta culpable de saberlo y no decírselo a Pamela, por lealtad, porque trabajan juntas, porque somos mujeres".

"Le dije: 'Cuéntale a Pamela que no ponga tanto las manos al fuego por él, porque entre mis pruebas está su hija' (...) Lo hice por Pamela. Pensé que me iba a llamar, que nos podíamos juntar, que yo le podía mostrar las pruebas en persona", aseguró Matus.

Además, enfatizó que "si ella (Pamela) me hubiera pedido que no las mostrara, no las muestro (las pruebas que involucrarían a Trinidad Neira, su hija)".

Finalmente, Marité hizo hincapié en que no puede mostrar las pruebas ahora, por recomendación de su abogado, pero estas serán expuestas en la demanda de divorcio: "No soy la loca, la celópata que Camilo instaló durante meses", cerró.