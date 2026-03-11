 ¿Indirectas para Marité Matus? Trini Neira encendió las alarmas tras polémicas publicaciones en redes - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Qué dice la “maldición”? El momento en que al Presidente Kast se le cayó la piocha de O’Higgins Sismo sacudió al centro-norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Desde Marta Larraechea hasta un hombre disfrazado de árbol: Los momentos más destacados del cambio de mando 2026 “Chile merece conocer la verdad”: Así fue el primer discurso del presidente José Antonio Kast desde La Moneda VIDEO | El inesperado beso entre el presidente Kast y la primera dama en pleno discurso en La Moneda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/03/2026 21:35

¿Indirectas para Marité Matus? Trini Neira encendió las alarmas tras polémicas publicaciones en redes

"Ni con mil clones de sombras alcanzas mi nivel", menciona una de las publicaciones que no pasaron inadvertidas por los seguidores de Trinidad Neira.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles Trinidad Neira volvió a encender las redes sociales tras comentar con una particular indirecta a un posteo donde se hablaba de la polémica con Camilo Huerta.

Esto, después de que durante la noche de este martes, Marité Matus hablara con Paula Escobar y le asegurara que Camilo le había sido infiel con la hija de Pamela Díaz.

¿Qué dijo Trinidad Neira?

Dentro de esa acusación, Marité aseguró haber revisado el teléfono de Camilo, y haber encontrando conversaciones que Escobar aseguró haber visto.

Al respecto, la página "Noticias Espectáculos" compartió una publicación cuyo título menciona: "Marité Matus aseguró que Trini Neira tuvo affaire con Camilo Huerta: Le revisó el celular".

Trini comentó la publicación con una serie de emojis de caras riendo y luego emojis de payasos, lo que fue ampliamente viralizado por los internautas.

Finalmente, la influencer compartió una historia en su cuenta de Instagram donde señala: "Ni con mil clones de sombras alcanzas mi nivel, s... mal invocado".

REVISA LAS PUBLICACIONES DE INSTAGRAM:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de mando 2026: Así fue la jornada en que J.A. Kast asumió como nuevo Presidente de Chile

Lo último

Lo más visto

“La presenta como su señora”: Américo habría retomado su relación con Pepa Órdenes y revelan reacción de Yamila Reyna

Además, Cecilia Gutiérrez entregó detalles inéditos sobre la denuncia por lesiones y violencia intrafamiliar interpuesta por Yamila Reyna en contra de Américo.

11/03/2026

VIDEO | El inesperado beso entre el presidente Kast y la primera dama en pleno discurso en La Moneda

Tras pronunciar su intervención como el nuevo mandatario, José Antonio Kast sorprendió con un tierno beso con su esposa Pía Adriasola en la Plaza de la Constitución.

11/03/2026

Revelan video clave antes del ataque que mantiene a carabinero con muerte cerebral

En CHV Noticias se dio a conocer un registro donde aparece la patrulla del carabinero antes del ataque en Puerto Varas.

11/03/2026

¿Quién es Javiera Rodríguez? La diputada que juró ante la Cámara con una controversial chaqueta

La diputada del Partido Republicano juró ante la Cámara frente a Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante el estallido social, con una chaqueta que tenía la frase "Chao pensiones de gracia".

11/03/2026