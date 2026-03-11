¿Indirectas para Marité Matus? Trini Neira encendió las alarmas tras polémicas publicaciones en redes - Chilevisión

"Ni con mil clones de sombras alcanzas mi nivel", menciona una de las publicaciones que no pasaron inadvertidas por los seguidores de Trinidad Neira.

Este miércoles Trinidad Neira volvió a encender las redes sociales tras comentar con una particular indirecta a un posteo donde se hablaba de la polémica con Camilo Huerta.

Esto, después de que durante la noche de este martes, Marité Matus hablara con Paula Escobar y le asegurara que Camilo le había sido infiel con la hija de Pamela Díaz.

¿Qué dijo Trinidad Neira?

Dentro de esa acusación, Marité aseguró haber revisado el teléfono de Camilo, y haber encontrando conversaciones que Escobar aseguró haber visto.

Al respecto, la página "Noticias Espectáculos" compartió una publicación cuyo título menciona: "Marité Matus aseguró que Trini Neira tuvo affaire con Camilo Huerta: Le revisó el celular".

Trini comentó la publicación con una serie de emojis de caras riendo y luego emojis de payasos, lo que fue ampliamente viralizado por los internautas.

Finalmente, la influencer compartió una historia en su cuenta de Instagram donde señala: "Ni con mil clones de sombras alcanzas mi nivel, s... mal invocado".

REVISA LAS PUBLICACIONES DE INSTAGRAM: