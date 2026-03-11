"Trabajando para usted": Así es el nuevo logo del gobierno de José Antonio Kast - Chilevisión

Tras la asunción del nuevo mandatario, de inmediato se comenzaron a producir cambios, tal como ocurrió en los logos de los diferentes ministerios en redes sociales.

Este miércoles 11 de marzo, se llevó a cabo el cambio de mando presidencial 2026, donde Gabriel Boric dejó el cargo y asumió José Antonio Kast.

Tras la asunción del nuevo mandatario, de inmediato se comenzaron a producir cambios. Así se pudo ver con los logos de los diferentes ministerios.

De hecho, este nuevo diseño en redes sociales, está acompañado de la frase de "trabajando para usted".

Durante el gobierno de Boric el logo era una imagen dividida en azul y en rojo donde aparecía el escudo nacional. Mientras que ahora es un círculo azul con un marco rojo y con el "Gobierno de Chile" en blanco, además de una estrella arriba.









